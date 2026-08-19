“Estuvimos muy cerca de que el terremoto provocara un apagón nacional”: gerente de XM

El fuerte terremoto registrado el lunes 10 de agosto en Colombia puso al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en una situación crítica y llevó al sistema eléctrico a estar cerca de un apagón total, según explicó Juan Carlos Morales, gerente general encargado de XM, durante el Octavo Foro XM, realizado en Cartagena.

El sismo, registrado a las 7:34 a. m. de ese día, provocó una reducción de 18% en la demanda de energía eléctrica del país, asociada principalmente a demanda no atendida en varios departamentos. Entre las zonas más afectadas estuvieron Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda.

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Sin embargo, la magnitud del impacto sobre el sistema fue aún mayor de lo que refleja la cifra de demanda no atendida. “Cuando se desconecta casi el 20% de toda la demanda, eso significa más o menos hasta la tercera etapa de nuestro Sistema Interconectado Nacional. Ese es un riesgo bastante importante. Eso muestra la magnitud del evento que sufrimos en Colombia”, explicó Morales.

El gerente de XM señaló que el sistema estuvo muy cerca de que el evento derivara en un apagón nacional, debido a las condiciones que se presentaron inmediatamente después del movimiento telúrico.

“Realmente estuvimos muy cerca de que el colapso derivara en un apagón total del Sistema Interconectado Nacional”, afirmó.

Según explicó, la situación estuvo relacionada con una condición de sobreaceleración del sistema y con el crecimiento de la sobretensión que se produjo en ese momento.

Estos fenómenos generaron una reacción directa sobre el Sistema Interconectado Nacional y aumentaron el riesgo de que el evento terminara afectando de manera generalizada el suministro de electricidad.

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