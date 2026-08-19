Casi 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos quedaron expuestos al impacto económico del terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó graves daños en viviendas e infraestructura. También puso bajo presión a un tejido empresarial compuesto por 269.786 empresas, responsables de 1.396.020 empleos formales, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia. La información, construida con datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), busca servir como línea base para que el Gobierno y las autoridades territoriales prioricen las acciones de recuperación económica en los departamentos con mayor afectación: Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En total, los territorios priorizados abarcan 127 municipios, atendidos por 15 Cámaras de Comercio, con una población cercana a 7,97 millones de habitantes. Le puede interesar: Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos

El 93% de las empresas son microempresas

Uno de los principales retos para la recuperación será la alta concentración de negocios pequeños. Del total de empresas que existían antes del terremoto en las zonas más afectadas, 250.628 son microempresas, equivalentes al 93% del tejido empresarial. Estas unidades productivas tienen una mayor vulnerabilidad frente a emergencias debido a su menor capacidad para absorber pérdidas, mantener el empleo durante una interrupción de sus actividades y financiar la reactivación de sus operaciones. “En una emergencia de esta magnitud es tan importante atender a las personas como proteger las empresas que generan empleo y sostienen la economía de las regiones. La recuperación de los territorios también pasa por la recuperación de sus negocios”, afirmó Nicolás Botero-Páramo Gaviria, presidente de Confecámaras.

El dirigente señaló que la información puesta a disposición de las autoridades permitirá identificar prioridades, focalizar los esfuerzos y acompañar la reactivación empresarial en los territorios donde más se necesita. Lea más: Radican proyecto en el Congreso con el que las familias podrán elegir en qué gastar su subsidio de vivienda: así funcionaría

Cali concentra el mayor número de empresas y empleos

Los municipios pertenecientes a las jurisdicciones de las Cámaras de Comercio de Cali, Pereira, Manizales y Armenia concentran la mayor parte del tejido empresarial analizado. En conjunto, estos territorios reúnen 189.754 empresas, equivalentes al 70% del total, y 1.152.119 empleos formales, es decir, el 83% del empleo registrado en las zonas evaluadas. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali concentra la mayor actividad económica entre los territorios analizados, con 106.342 empresas, 85.822 establecimientos de comercio y 790.746 empleos formales. Le siguen las jurisdicciones de la Cámara de Comercio de Pereira, con 31.229 empresas y 152.785 empleos formales; la Cámara de Comercio de Manizales, con 27.203 empresas y 120.946 empleos; y la Cámara de Comercio de Armenia, con 24.980 empresas y 87.642 puestos de trabajo formales.

Pereira y Armenia tienen la mayor densidad empresarial

El diagnóstico también evaluó la densidad empresarial, es decir, el número de empresas por cada mil habitantes. En promedio, las zonas priorizadas registran 34 empresas por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la mayor exposición relativa se presenta en las jurisdicciones de Pereira, con 46 empresas por cada mil habitantes, y Armenia, con 45. La densidad empresarial de estas zonas refleja la importancia de proteger la actividad económica durante la emergencia, especialmente para evitar que la afectación de las empresas se traduzca en pérdidas de empleo. Por el contrario, Chocó y Buenaventura registran una menor densidad empresarial, con 16 y 21 empresas por cada mil habitantes, respectivamente. Aunque en estos territorios la concentración empresarial es menor, la Red de Cámaras de Comercio advierte que cuentan con un tejido productivo más frágil y con menor capacidad para asumir las pérdidas provocadas por una emergencia y recuperarse rápidamente. En el caso de la jurisdicción de la Cámara de Comercio del Chocó, que comprende 29 municipios, se contabilizan 9.086 empresas y 12.654 empleos formales. En Buenaventura, se registran 6.919 empresas y 17.594 empleos formales. Conozca también: ¿Qué es Obras por Impuestos y cómo podría ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto?

Comercio y servicios, los sectores más expuestos

Por actividad económica, el comercio concentra la mayor cantidad de empresas en las zonas afectadas, seguido por los servicios, la industria manufacturera y las actividades profesionales y técnicas. Esta composición del tejido empresarial implica que una interrupción prolongada de la actividad económica podría tener consecuencias no solo sobre el empleo, sino también sobre el abastecimiento y la dinámica productiva de las regiones. El riesgo es especialmente relevante para las microempresas, muchas de las cuales dependen de ingresos diarios y cuentan con menor capacidad financiera para soportar periodos extensos sin operación.

Cámaras de Comercio caracterizarán las pérdidas de las empresas

Como parte de la estrategia de recuperación, la Red de Cámaras de Comercio habilitó un proceso de caracterización de afectaciones dirigido a empresarios y comerciantes de las zonas impactadas. El objetivo será identificar los daños ocasionados por el terremoto, estimar las pérdidas económicas y entregar información a las autoridades para orientar los programas de recuperación y apoyar la continuidad de las actividades empresariales. La Red cuenta para ello con información del RUES, que consolida los registros de 1,8 millones de empresas vigentes y más de 258 millones de datos empresariales actualizados cada año. El diagnóstico de los 269.786 negocios y 1,4 millones de empleos formales expuestos a los efectos de la emergencia se convierte así en una primera fotografía del desafío económico que enfrentan las regiones afectadas. El siguiente paso será determinar cuántas de estas empresas sufrieron daños directos, cuánto empleo está en riesgo y cuáles son los recursos que necesitarán para retomar plenamente sus actividades, variables que serán claves para dimensionar el impacto final del terremoto sobre la economía regional. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: