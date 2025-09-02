Cifra de muertos por el terremoto en Afganistán ya supera las 1.400 víctimas

Un nuevo terremoto de magnitud 5.2 sacudió el este de Afganistán el martes, en una región que aún lucha con las secuelas del poderoso sismo del fin de semana que dejó más de 1.400 muertos y más de 3.000 heridos.
El epicentro de este nuevo temblor estuvo cerca de donde se registró el terremoto de magnitud 6.0 del domingo pasado, que devastó áreas remotas en provincias montañosas cerca de la frontera con Pakistán.
El sismo del martes “se sintió en las mismas áreas que fueron afectadas en (la provincia de) Kunar en el primer terremoto”, dijo le portavoz de gestión de desastres en la provincia, Ehsanullah Ehsan, a la AFP.