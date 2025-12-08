Video | Potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió a Japón: tuvo al país bajo alerta de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7.6 en la escala de Richter sacudió este lunes la costa norte de Japón, donde se registraron varias olas de tsunami de hasta 70 centímetros, según las autoridades, que levantaron la alerta de tsunami en la madrugada del martes, hora local. Lea aquí: Así fue el tsunami más devastador de la historia, ¿podría repetirse y afectar a Colombia? Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a las 23H15 (14H15 GMT) frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros. La Agencia Meteorológica japonesa (JMA) emitió inmediatamente una alerta de tsunami. Una primera ola impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, a las 23H43 (14H43 GMT), indicó la agencia. Varias olas, de hasta 70 centímetros, llegaron posteriormente a las costas, agregó.

La emisora pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, en Aomori, quien afirmó que hubo algunos heridos. Imágenes en directo mostraron fragmentos de vidrio roto esparcidos por las carreteras. Los residentes de Hachinohe huyeron de sus hogares para refugiarse en el ayuntamiento, según NHK. El terremoto también se sintió en el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes. Siga leyendo: Qué es el “cinturón Alpino-himalayo”, la franja sísmica que explica los fuertes terremotos en Afganistán Un reportero de la emisora en Hokkaido describió un temblor horizontal de unos 30 segundos que le impidió mantenerse en pie. La agencia meteorológica había advertido de que se esperaba un tsunami de hasta tres metros en la costa pacífica de Japón. El portavoz del gobierno Minoru Kihara instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levantara la alerta.