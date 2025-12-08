Video | Potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió a Japón: tuvo al país bajo alerta de tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7.6 en la escala de Richter sacudió este lunes la costa norte de Japón, donde se registraron varias olas de tsunami de hasta 70 centímetros, según las autoridades, que levantaron la alerta de tsunami en la madrugada del martes, hora local.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a las 23H15 (14H15 GMT) frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.
La Agencia Meteorológica japonesa (JMA) emitió inmediatamente una alerta de tsunami. Una primera ola impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, a las 23H43 (14H43 GMT), indicó la agencia. Varias olas, de hasta 70 centímetros, llegaron posteriormente a las costas, agregó.