Abecé si es testigo electoral: funciones, límites y nuevas herramientas

Durante las elecciones, en las mesas de votación, hay una figura fundamental para la transparencia: el testigo electoral. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, los testigos son los “veedores naturales del proceso electoral” y ejercen una función pública transitoria en representación de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos. En el engranaje del sistema electoral colombiano, cada actor cumple una función específica. Los jurados administran la mesa, los ciudadanos ejercen su derecho al voto, las autoridades coordinan y supervisan, y los testigos observan. Esa observación, aunque pueda parecer discreta, cumple un papel determinante en la cadena de confianza que sostiene una elección. La sola presencia de un testigo electoral tiene un efecto preventivo. Al saber que hay personas acreditadas revisando cada procedimiento, se refuerza la obligación de cumplir estrictamente los protocolos establecidos. No se trata de desconfiar del sistema, sino de fortalecerlo a través de controles cruzados. En ese sentido, el testigo actúa como un puente entre las campañas y la institucionalidad. Está allí en representación de una colectividad política, pero opera dentro de un marco legal definido por la autoridad electoral.

¿Qué es un testigo electoral?

Un testigo electoral es una persona designada por un partido o movimiento político para vigilar el proceso de votación y escrutinio en una mesa específica. Su función principal es garantizar transparencia y evitar irregularidades durante la jornada electoral. Estos no reemplazan a los jurados ni hacen parte de la organización electoral: son veedores políticos acreditados.

¿Cuántos testigos hay?

En Colombia hay más de 100.000 mesas de votación en elecciones nacionales. Cada partido puede tener un testigo por mesa. Si todos los partidos cubren mesas, puede haber cientos de miles de testigos en todo el país. “Queremos que las más de 125.000 mesas, todas, estén blindadas con testigos propuestos por las organizaciones políticas”, dice José Antonio Parra, de la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE.

¿Quién los elige?

Cualquiera se puede acercar a un partido y presentarse de manera voluntaria como testigo. Los partidos o campañas deciden a quiénes inscriben ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que les expide la acreditación oficial. Sin acreditación, no pueden actuar. Los testigos electorales se deben acreditar en la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los testigos reciben un código QR que será verificado antes del ingreso al puesto de votación.

¿Puede ser cualquier persona?

Sí, siempre y cuando cumplan estas condiciones: ser ciudadanos habilitados para votar, no ser jurados de votación, no tener inhabilidades legales y estar formalmente acreditados por un partido o movimiento.

¿Pueden hacer reclamaciones?

Sí, si detectan inconsistencias (por ejemplo, errores en el conteo o en el formulario), pueden presentar una reclamación formal ante los jurados, dejar constancia escrita, solicitar recuento cuando la ley lo permita.

4.900 mesas ya cuentan con testigos postulados.

¿Reciben pago?

No, no son funcionarios públicos ni empleados del Estado. Son designados por los partidos. Algunas campañas pueden cubrir alimentación o transporte, pero no existe salario oficial.

¿Qué papel han jugado en otras elecciones?

Han sido protagonistas en varios momentos clave del debate electoral en Colombia. En las elecciones legislativas de 2022, las denuncias de testigos sobre inconsistencias en formularios E-14 fueron determinantes para que se revisaran miles de mesas durante el escrutinio, lo que modificó la asignación de algunas curules. En las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, testigos de distintos partidos presentaron reclamaciones por posibles errores en el preconteo y en el conteo oficial, lo que alimentó debates públicos sobre la transparencia del sistema. En elecciones locales, especialmente en municipios pequeños, su presencia ha sido clave para denunciar prácticas como compra de votos o presiones indebidas. En muchos casos, más que descubrir fraudes masivos, lo que han hecho es detectar errores humanos en el diligenciamiento de actas, algo frecuente en un sistema manual.

5.970 testigos electorales inscritos reportó el CNE con corte al 15 de febrero.

¿Cuáles son las diferencias entre un jurado de votación y un testigo electoral?

El jurado de votación es designado por la Registraduría. Es autoridad electoral temporal, cuenta los votos oficialmente y puede ser sancionado por no asistir. El testigo electoral es designado por los partidos, es un veedor político, observa y vigila. No tiene obligación.

¿Por qué son importantes los testigos electorales?

Los testigos electorales son los ojos de los partidos en cada mesa. En elecciones recientes han demostrado que pueden ser determinantes en la corrección de errores y en la vigilancia del proceso debido a que el sistema colombiano es manual en el conteo. No reemplazan a las autoridades electorales, pero sí fortalecen el control democrático mediante vigilancia cruzada entre competidores.

¿Me puedo inscribir como testigo? ¿Cómo y hasta cuándo?

Sí, pero no se puede inscribir de manera directa ante la Registraduría. Debe acercarse a un partido político o campaña y ofrecerse como voluntario. El partido es el que lo inscribe oficialmente ante la autoridad. El plazo para inscribir testigos vence el 1 de marzo. Un jurado de votación no puede ser testigo electoral.

6 millones de testigos electorales espera el CNE de cara a las próximas elecciones.

Los sí y los no de los testigos electorales

¿Qué hacen el día de las elecciones? - Vigilan la instalación de la mesa. - Observan la votación. - Acompañan el conteo. - Revisan los formularios. - Verifican el cierre de la mesa. - Revisan el diligenciamiento del formulario E-14. - Pueden subir en tiempo real fotografías de los formularios E-14. ¿Qué no pueden hacer el día de las elecciones? - Manipular votos. - Intervenir en decisiones de los jurados. - Hacer propaganda. - Presionar a los votantes. - Hacer campaña. - Tocar votos.

La apuesta digital

Además de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales del CNE, está habilitada la aplicación Cuentas Claras, que permite el registro oficial y seguimiento de ingresos y gastos de campaña, esto para tener un control real y efectivo a la financiación política. Con esta herramienta se centraliza la información relacionada con la financiación electoral, fortaleciendo los mecanismos de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos de campaña. Así, la apuesta digital no solo impacta la acreditación de testigos, sino también el control financiero del proceso electoral. Puede ingresar al siguiente enlace para conocer más sobre el rol de los testigos electorales.

¿Por qué es importante la plataforma del CNE?