“Pasé a las autoridades la ubicación de mi hija para su rescate y murió en el bombardeo”: papá de niña reclutada

El drama para las familias de los siete menores que murieron en el bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de alias Iván Mordisco, en zona rural del Guaviare, está lejos de terminar. Desde que Medicina Legal confirmó la presencia de adolescentes entre las víctimas, padres y madres indígenas han recorrido los pasillos de la entidad esperando la identificación plena de los cuerpos y la entrega de los restos de sus hijos, muchos de los cuales habían sido reportados como reclutados forzosamente meses atrás.
