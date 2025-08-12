“Estaba mandando hojas de vida para ayudarse con sus estudios”: habla papá de joven asesinado en Itagüí

En dos municipios lloran el absurdo asesinato de Esteban Yepes Palacios, el joven que murió apuñalado en Itagüí por un habitante de calle al cual le habría negado una moneda. En Itagüí, sus papás y su hermana no salen de la conmoción por lo ocurrido, mientras que en Concordia, de donde era oriundo, sintieron que perdieron a una de las personas más queridas y prometedoras de este municipio del Suroeste antioqueño.
Desde hace un lustro, aproximadamente, la familia de este joven había salido de Concordia para buscar un mejor futuro en el Valle de Aburrá, principalmente para Esteban y su hermana, razón por la cual se radicaron en el barrio Villa Paula, de Itagüí.