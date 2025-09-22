El artículo de The Economist que lapida la gestión del presidente Petro: “¿Está Colombia a las puertas del infierno?”

¿Está Colombia a las “puertas del infierno”? Con esta pregunta inicia el demoledor artículo del diario británicoThe Economist, en el que abordan temas clave como las reformas sociales, la seguridad, las instituciones, la gobernabilidad y la situación económica durante el mandato de Gustavo Petro.
No es la primera vez que The Economist pone la lupa crítica sobre el gobierno de Gustavo Petro. En 2023 ya había alertado sobre sus choques con las instituciones y su caótico estilo de liderazgo. Ahora, en un extenso análisis, la revista británica vuelve a situar a Colombia en el radar internacional con un diagnóstico ambiguo: una economía en recuperación, pero atravesada por un deterioro institucional y de seguridad que amenaza con convertirse en un lastre para el futuro inmediato.
El contraste, subraya el texto, se percibe incluso en el debate político. Vicky Dávila, candidata de derecha a las elecciones presidenciales de 2026, asegura que el país está “a las puertas del infierno” y que la disputa electoral definirá si Colombia “se quema” o retrocede. En la otra orilla, Gustavo Bolívar, aspirante de izquierda y aliado del presidente, sostiene que “los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”, con indicadores como el turismo, la bolsa, el empleo y la inflación mostrando cifras históricas.
Más allá de esa polarización —que The Economist describe como dos dimensiones paralelas— el medio concluye que “la economía colombiana goza de buena salud, pero acumula problemas”. El crecimiento proyectado para 2025 es del 2,4 %, superior al promedio regional; el desempleo cayó al 8,8 %, la tasa más baja en un cuarto de siglo; y la inflación se redujo a la mitad desde la llegada de Petro al poder. A ello se suma que el mercado bursátil colombiano fue el cuarto con mejor desempeño del mundo en el último año, con un alza del 54 % en moneda local.