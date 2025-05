The Last of us y su cuarto episodio: un amor en medio del caos y un clásico de los 80

Cada domingo las redes sociales explotan hablando de The Last of us, para bien o para mal. Ante las críticas que recibió el tercer episodio, después de un segundo capítulo impresionante y catalogado como de lo mejor que se ha dado en televisión en los últimos años, llegamos a la mitad de la serie.

Este domingo 4 de mayo se emitió el cuarto capítulo de The last of us que ha llevado a Ellie (interpretada por Bella Ramsey) a enfrentar su pasado con más dolor y violencia que nunca. “Pero en este nuevo episodio, su sed de venganza se entrelaza con el vínculo cada vez más profundo que comparte con Dina (papel de la actriz de origen peruano Isabela Merced). Ambas están marcadas por heridas visibles e invisibles, y es en esa fragilidad compartida donde encuentran fuerza para seguir adelante”.