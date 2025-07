The Velvet Sundown, la banda que no existe y arrasa en Spotify

El internet es el sitio de las noticias extrañas. El más reciente ejemplo de esta afirmación es el caso de la banda The Velvet Sundown, compuesta por el vocalista Gabe Farrow, guitarrista Lennie West, tecladista Milo Rains y baterista Rio del Mar, que en los últimos días ha alcanzado las quinientas mil escuchas en Spotify. Si se le compara con los números de Taylor Swift o de Shakira, la cifra no es significativa. Sin embargo, la nuez de la rareza de esta banda es que muchos usuarios especulan que sus integrantes no existen.

Siga leyendo: Así suena Koa, el nuevo disco de Alkilados

Para creerlo tienen dos argumentos a su favor. El primero son las fotografías publicadas en la cuenta de Instagram de la banda, que no hay que ser un experto en IA para darse cuenta que fueron creadas con herramientas de Inteligencia Artificial. El segundo es tiempo de publicación entre Floating on Echoes, el primer disco del grupo, y Dust and Silence, el segundo: menos de un mes. Algunos portales dedicados al periodismo musical han dicho que son altas las probabilidades de que la música de The Velvet Sundow sea el resultado de una inteligencia artificial. “Aunque parezca convincente y se escuche de calidad, todo parece indicar que la persona detrás de Velvet Sundown ha logrado estas composiciones gracias a la App Suno, que en su plan pro permite crear con el apoyo de IA, hasta 500 canciones por mes a cambio de un pago mensual de 8 dólares”, informa Futuro, de Chile.

Lea aquí: ¿Está bien pintar cantantes blancas para representar personajes afro? El polémico blackface de Prolírica

En todo caso, ambos argumentos no son concluyentes. En principio, la banda podría apelar a una estrategia de mercado para salir del anonimato virtual a partir de la publicación de imágenes creadas por la IA. De hecho, no es la primera vez que un grupo esconde las identidades de sus miembros. Por ejemplo, el público conoce los rostros, pero no los nombres, de los raperos de Bob Vylan, el grupo que saltó a la fama en el pasado festival de Glastonbury, luego de sus comentarios violentos contra el ejército de Israel. Y no es la primera vez que personajes virtuales sacan discos. Ese ha sido precisamente el caso de Gorillaz, el grupo conformado por cuatro personajes en 2d creados por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Siendo esto así, ¿qué es lo nuevo de Velvet Sundown? Tal vez sea que su propuesta musical, muy similar a las de las bandas de rock de los sesenta y setenta, sea hecha con IA.

Le puede interesar: Jianwei Xun: esta es la historia del primer fake literario escrito con Chat GPT

Es decir, este caso es una nueva pieza en el rompecabezas de las relaciones de la IA con las artes. De alguna manera, de comprobarse su inexistencia real, Velvet Sundown sería el espejo musical de Jianwei Xun. Recordemos que este autor llegó a la lista de los libros más vendidos con Hipnocracia, un ensayo sobre el poder de las ficciones mediáticas para modelar la realidad. No obstante, muy pronto se supo que Xun no era una persona de carne y hueso, sino una invención del filósofo italiano Andrea Colamedici, que empleó dos sistemas de IA generativa.

Por supuesto, estas discusiones tratan, en el fondo, de las características que consideramos humanas. Ahora, el giro de la tuerca con Velvet Sundown consiste en que no se sabe muy bien si la gente escucha sus canciones sin saber que son un invento o la escucha precisamente porque lo son. Tal vez una pista para resolver ese acertijo esté en que los medios noticiosos le han prestado atención al caso.

Expertos musicales del tipo de Rick Beato han desmenuzado las canciones de The Velvet Sundown para asegurar que se trata de IA