Tiendas Ara lanza app con descuentos diarios: “Sacúdela que tiene promo”

Tiendas Ara, la cadena de retail que se ha ganado un espacio en los hogares colombianos con su modelo de precios bajos, presentó su nueva aplicación “Sacúdela que tiene Promo”.
Se trata de una apuesta digital que promete acercar aún más la marca a sus clientes, con descuentos exclusivos, herramientas interactivas y la posibilidad de planear la compra desde cualquier celular.
La app está disponible para descarga gratuita y busca convertirse en un complemento clave para quienes buscan ahorro y conveniencia en sus compras cotidianas.
Lea más: Tiendas de bajo costo como D1, Ísimo y Ara generan más empleos formales en municipios, revela estudio