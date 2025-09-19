Tiendas Ara lanza app con descuentos diarios: “Sacúdela que tiene promo”

Tiendas Ara, la cadena de retail que se ha ganado un espacio en los hogares colombianos con su modelo de precios bajos, presentó su nueva aplicación “Sacúdela que tiene Promo”. Se trata de una apuesta digital que promete acercar aún más la marca a sus clientes, con descuentos exclusivos, herramientas interactivas y la posibilidad de planear la compra desde cualquier celular. La app está disponible para descarga gratuita y busca convertirse en un complemento clave para quienes buscan ahorro y conveniencia en sus compras cotidianas. Lea más: Tiendas de bajo costo como D1, Ísimo y Ara generan más empleos formales en municipios, revela estudio

El “Shaker”: descuentos diarios con solo agitar el celular

Una de las principales novedades de la aplicación es el “Shaker”, una función interactiva que permite a los usuarios agitar el celular para descubrir un descuento diario de hasta 40% en productos de marcas propias y tradicionales. Para redimir el beneficio basta con registrarse en la app y, al momento de pagar en la tienda, dar el número de cédula del usuario registrado. Así, el descuento se aplica de inmediato en el punto de venta.

Nuno Sereno, gerente general de Tiendas Ara.

Más allá de las promociones, la aplicación de Ara ofrece una serie de funciones diseñadas para mejorar la experiencia de compra: -Localizar la tienda más cercana. -Marcar la favorita para acceder a información personalizada. -Consultar productos y ofertas vigentes. -Planear la compra con antelación, evitando gastos innecesarios. Con estas herramientas, la compañía busca reforzar su estrategia de precios bajos con un canal digital práctico y fácil de usar. Entérese: Tiendas Ara lanza campaña con descuentos del 50% y devolución en bonos para más de 2.000 clientes

Ara, una década de crecimiento en Colombia

“Con esta aplicación queremos que nuestros clientes vivan la experiencia Ara en la palma de su mano, ofertas exclusivas diarias, todos los productos disponibles en tienda con los mejores precios y como siempre, la alegría que nos caracteriza”, destacó Maite Sarasua, directora de mercadeo de la compañía. El lanzamiento de la app se suma a la red de más de 1.500 tiendas en 350 municipios del país, consolidando a Ara como una de las cadenas más cercanas a los consumidores colombianos.

Ara abrió su primer local en 2013 y hoy cuenta con más de 1.500 tiendas en toda la geografía nacional.