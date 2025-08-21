Tiendas Ara tiene cerca de 200 oportunidades laborales en Medellín, ¿cómo postularse?

Tiendas Ara está contratando masivamente en la ciudad de Medellín y municipios aledaños al Valle de Aburrá a personas que puedan desempeñarse como operadores de tienda, supervisores, jefes de tienda y auxiliares de punto de venta. De hecho, dentro de las cerca de 200 vacantes que hay disponibles en dicho territorio, algunas ofertas laborales requieren de personal solo medio tiempo o fines de semana o la combinación de ambas. Le puede interesar: Trabajo en Medellín y Bogotá: compañía de origen francés tiene ofertas en call center, ventas y administración

Beneficios de trabajar en Tiendas Ara

-Contrato directo con la compañia. -Bono de productividad. -Auxilio alimentación $175.000. “Estamos construyendo una de las compañías más grandes de Colombia, donde permanentemente generamos nuevos empleos con condiciones justas, ofreciendo estabilidad a nuestros empleados y a sus familias”, expresó Tiendas Ara en su lading de Magneto.

Vacantes requeridas en Tiendas Ara

Supervisor Junior De Tienda Ara Medellin

Salario: $ 1.909.000. Responsabilidades: - Atención al cliente de manera amable. - Administrar Dinero de las ventas. - Surtir y Exhibir mercancía en la estantería. - Control Operativo y Calidad de los productos y de los procesos. - Mantener orden y limpieza de la tienda. - Asegurar el control de inventarios. - Liderar equipo. - Manejo de indicadores. - Programación de turnos. - Elaborar Pedidos. Aplique aquí.

Operador de Fin de Semana en Tiendas Ara - Villa Hermosa

Salario: $ 575.000. Responsabilidades: - Atención al cliente de manera amable. - Manejo de caja registradora. - Promoción e impulso de productos. - Limpieza y organización de la tienda. - Cubrir turnos de 8 horas los fines de semana y festivos. Requerimientos: - Residencia en Villa Hermosa o Belén. - Disponibilidad para trabajar medio tiempo en fines de semana. - Idealmente ser estudiante de carrera técnica tecnológica o profesional. Postúlese acá.

Jefe De Tienda Ara - Envigado

Salario: $ 2.800.000. Responsabilidades: - Deberá velar por el presupuesto de ventas, las liquidaciones de mercancía, control de inventarios, realizar pedidos de mercancía al CEDI, responsable por la preparación y el resultado de las auditorías internas (Auditorias Calidad, Operacional, Seguridad Física, SISO, RRHH) y externas (Secretaría de Salud, Bomberos, Ministerio de Trabajo, etc.). responsable por entrenar su personal a cargo, y por la gestión de los KPIs(Indicadores) de la tienda. Requisitos: - Disponibilidad de Lunes a Domingo en turnos rotativos con un día de descanso en la semana. - Indispensable vivir en la Zona metropolitana Norte, envigado, Sabaneta, Caldas, Itagüí, San Antonio de Prado, la estrella, comunas como el Poblado, Guayabal, Belén. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar Punto De Venta - 19 municipios de Antioquia

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.440.000. Ubicación: Apartadó, Arboletes, Bello, Caldas, Carepa, El Carmen de Viboral, Caucasia, Chigorodó, Guadalupe, Jardín, La Ceja, La Estrella, La Unión, Medellín, Puerto Triunfo, Retiro, Sabaneta, Santa Rosa de Osos, Támesis, Turbo, Venecia, Yarumal, Yondó, Zaragoza. Responsabilidades: - Atención al cliente de manera amable. - Responder por manejo de Caja registradora. - Surtir y Exhibir mercancía en la estantería. - Asegurar control Operativo y Calidad de los productos y de los procesos. - Mantener orden y limpieza de la tienda. - Asegurar el control de inventarios. Disponibilidad de Lunes a Domingo en turnos rotativos con un día de descanso en la semana. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes de Tiendas Ara en Magneto?