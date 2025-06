¿Por qué el ministro de Trabajo abrió una investigación a Tiendas D1? Hay graves denuncias

Las cajas registradoras de Tiendas D1, que se multiplican por barrios, veredas y ciudades en todo el país, hoy no solo reciben monedas. También cargan denuncias.

Luego, en la mañana de este martes 3 de junio, en declaraciones a Señal Colombia, Sanguino precisó que el Ministerio del Trabajo tiene abiertas 75 investigaciones a distintas empresas en el país por hechos similares. “Hay violación a los derechos que tendrían que ver con acoso laboral, violencia, pero no me quiero anticipar hasta que no culminen las investigaciones en contra de tiendas D1”.