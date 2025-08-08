MinTrabajo inspecciona tiendas Olímpica tras denuncias de empleados: esto dice la empresa

El Ministerio de Trabajo realizó 60 inspecciones simultáneas en tiendas y droguerías Olímpica de todo el país, luego de recibir múltiples denuncias por parte de trabajadores de esta cadena comercial. Así lo informó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien participó personalmente en una de las visitas de verificación.

“Acompañé una de las 60 inspecciones laborales que adelantamos desde el MinTrabajo en tiendas y droguerías Olímpica. Esta actividad se realizó en todas las regiones del país, tras recibir varias denuncias por parte de los y las trabajadoras de esta misma empresa”, aseguró el jefe de la cartera.

El ministro también reiteró que desde el Gobierno se mantendrá una postura firme para proteger los derechos laborales y recordó a los empleadores su obligación de cumplir con las normas vigentes.

“Vamos a seguir actuando con firmeza para proteger los derechos laborales. Invitamos a todos los y las empleadoras a que se comprometan con la nueva Ley Laboral y se garanticen los derechos laborales tal y como lo ordena la ley”, dijo.

Asimismo, Sanguino enfatizó que los trabajadores pueden acudir a las sedes regionales del Ministerio si consideran que sus derechos han sido vulnerados. “Les recordamos que cuentan con una entidad de puertas abiertas en cada región del país para atender sus demandas”, puntualizó.

Las inspecciones, según la cartera, buscan verificar el cumplimiento de normas como el pago de salarios, afiliación a seguridad social, jornadas laborales y condiciones dignas de trabajo, en línea con la reciente reforma laboral.