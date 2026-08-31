Panaderías y tiendas de barrio mueven $34,8 billones y generan 762.000 empleos al año

Las tiendas de barrio y panaderías siguen siendo uno de los principales motores de la economía popular en Colombia. En 2024, estos negocios alcanzaron $34,8 billones en ventas o ingresos y ocuparon a 762.481 personas, de acuerdo con la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.
El tamaño de este canal también se refleja en su número: el país contabilizó 540.233 micronegocios de panaderías y tiendas de barrio durante ese año. Del total, 88,4% correspondía a negocios cuyos propietarios trabajaban por cuenta propia, mientras que el 11,6% estaba en manos de patronos o empleadores.
Las cifras muestran el peso que tienen estos establecimientos no solo como puntos de venta, sino también como una fuente de generación de ingresos y ocupación para cientos de miles de personas.
De acuerdo con el Dane, 89,5% de estos micronegocios pertenecía al comercio al por menor, mientras que 7% correspondía a industria manufacturera y 3,5% a servicios.
Dentro de las actividades económicas se destacan el comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 43,7%, y la venta minorista de alimentos, víveres, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, con 22%.
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