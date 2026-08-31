Panaderías y tiendas de barrio mueven $34,8 billones y generan 762.000 empleos al año

Las tiendas de barrio y panaderías siguen siendo uno de los principales motores de la economía popular en Colombia. En 2024, estos negocios alcanzaron $34,8 billones en ventas o ingresos y ocuparon a 762.481 personas, de acuerdo con la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane. El tamaño de este canal también se refleja en su número: el país contabilizó 540.233 micronegocios de panaderías y tiendas de barrio durante ese año. Del total, 88,4% correspondía a negocios cuyos propietarios trabajaban por cuenta propia, mientras que el 11,6% estaba en manos de patronos o empleadores. Las cifras muestran el peso que tienen estos establecimientos no solo como puntos de venta, sino también como una fuente de generación de ingresos y ocupación para cientos de miles de personas. De acuerdo con el Dane, 89,5% de estos micronegocios pertenecía al comercio al por menor, mientras que 7% correspondía a industria manufacturera y 3,5% a servicios. Dentro de las actividades económicas se destacan el comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 43,7%, y la venta minorista de alimentos, víveres, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, con 22%. Le puede interesar: “Don Andrés”, el tendero paisa del TikTok que se convirtió en el Tendero Líder 2026

La tienda, más allá de un punto de venta

Las compras de productos esenciales mantienen a las tiendas de barrio como uno de los principales canales de consumo de los hogares colombianos. FOTO EL COLOMBIANO

Además de su peso económico, la tienda de barrio mantiene un papel importante en los hábitos de consumo de los hogares. Su cercanía, la posibilidad de comprar al menudeo y la relación cotidiana con los clientes hacen que estos establecimientos sean una pieza relevante para el abastecimiento de productos esenciales. En el marco del Día Nacional del Tendero, Essity destacó precisamente el papel que cumple este canal para acercar a los consumidores productos de higiene, cuidado y bienestar. Entre las categorías que tienen presencia en estos establecimientos se encuentran papel higiénico, cuidado femenino, pañitos húmedos, productos para bebés y soluciones para el cuidado adulto y la incontinencia. La compañía considera que las tiendas de barrio permiten identificar de cerca las prioridades de compra de las familias, especialmente en momentos en los que los consumidores ajustan sus presupuestos y buscan productos esenciales a precios y presentaciones que se adapten a sus posibilidades.

Un canal que enfrenta nuevos hábitos de consumo

El canal tradicional también se encuentra en medio de una transformación. La expansión de las tiendas de descuento, las marcas propias, las plataformas digitales y los cambios en los hábitos de compra han aumentado la competencia por el consumidor. Sin embargo, las tiendas de barrio conservan algunas ventajas: cercanía, confianza, conocimiento del cliente y venta de productos en pequeñas cantidades. “En Colombia, el tendero cumple un rol que va mucho más allá de vender productos. Es un aliado de confianza para las familias, entiende las necesidades de su comunidad y permite que soluciones esenciales de higiene, salud y cuidado estén disponibles cerca del consumidor”, señaló Diego Loaiza, Commercial Director North Cone de Essity. Para las empresas de consumo masivo, esta dinámica obliga a fortalecer la disponibilidad de productos y entender con mayor precisión el comportamiento de cada zona y tipo de establecimiento. Lea más: Ventas en tiendas de barrio crecen, pero cambia la forma de comprar de los colombianos

Tecnología para llegar a más tiendas

En este escenario, Essity asegura que ha fortalecido su estrategia comercial mediante herramientas de analítica, tecnología e inteligencia comercial. La compañía señala que su estrategia Go to Market le permite alcanzar 98% de los municipios del país, mediante una combinación de atención directa, distribuidores y diferentes canales de comercialización. También utiliza una plataforma que integra información de los sistemas de distribuidores y agencias, permitiendo analizar diariamente datos de ventas para tomar decisiones relacionadas con abastecimiento, inventarios y comportamiento del consumidor. “Con nuestra herramienta predictiva podemos entender mejor el comportamiento del canal, anticiparnos a necesidades de abastecimiento, optimizar inventarios y construir conversaciones basadas en datos con distribuidores y tenderos”, agregó Loaiza. En la región Andina y Caribe, la compañía reporta una red de más de 500 distribuidores y más de 560.000 puntos de venta visitados semanalmente, según la información suministrada por Essity. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: