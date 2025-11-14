Tras la aprobación de la fusión Tigo-Movistar, ¿qué cambios traerá en las tarifas?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde a la integración entre Tigo y Movistar, una decisión que marca un hito para el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Con esta medida, más del 90% de los usuarios quedarán atendidos por Claro y por el nuevo operador resultante de la fusión; mientras Wom seguirá con apenas alrededor del 10%. Relacionado: SIC avala integración Movistar–Tigo: controlarán cerca del 40% del mercado de telefonía e internet móvil en Colombia La integración impactará en 19 mercados, incluyendo servicios móviles (telefonía celular e internet móvil), servicios fijos (telefonía, internet y televisión residencial) y acceso mayorista a redes e infraestructura.

¿Impactará las tarifas?

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguró que la integración entre Tigo y Movistar beneficiará a los usuarios en términos de cobertura, calidad y precio. “Mayor cobertura, mayor calidad, mejor precio para los consumidores, y mejores condiciones de acceso al servicio. Esperamos que esto tenga un impacto positivo prácticamente inmediato en las tarifas”, afirmó Rusinque. No obstante, uno de los riesgos es que la nueva compañía incremente las tarifas de acceso a sus redes, afectando a los operadores pequeños, quienes podrían enfrentar cambios unilaterales en los contratos o aumentos en las tarifas. Para prevenirlo, la SIC ordenó otorgar un descuento a Wom que oscile entre el 12,5% y el 24,3% respecto al precio actual. Además, Virgin y otros operadores más pequeños recibirán descuentos que irán del 11% al 46%. Puede leer: CRC advierte riesgos de concentración en integración Movistar y Tigo-UNE: pide garantizar competencia En cuanto al servicio de internet, la empresa deberá competir directamente con Claro, garantizando que las facturas reflejen de manera transparente el valor cobrado a los usuarios. La SIC también ordenó respetar la tarifa máxima regulatoria y exigir reportes semestrales sobre cualquier modificación contractual, indicando si la decisión fue unilateral, consensuada o regulatoria. Según José Otero, director ejecutivo de ICT Development Consulting, la SIC estableció varias medidas con el objetivo de proteger a los usuarios de forma directa e indirecta durante cuatro años. “De manera directa, se aseguran las tarifas de los usuarios de Tigo y Movistar durante este periodo. De manera indirecta, la reducción de las tarifas de venta de capacidad para OMV y de las tarifas de roaming nacional a Wom permite a estos operadores bajar sus precios mientras mantienen o mejoran sus márgenes de utilidad, haciéndolos más atractivos en el mercado”.

