Tigrillo lanudo fue hallado en estado crítico en un cerro tutelar de Medellín: alcalde denuncia nuevo caso de maltrato animal

Entre más se enfatiza en el cuidado de la fauna silvestre, más casos lamentables se conocen en el Valle de Aburrá con ejemplares de diferentes especies. El más reciente involucra a un tigrillo lanudo, más específicamente una hembra, la cual fue hallada en uno de los cerros tutelares de Medellín en estado crítico.
Al parecer, y según lo publicado por el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X, al individuo le cortaron los dientes y presenta claras señales de maltrato y desnutrición severa, lo que indica que el animal pudo haber estado bajo cautiverio ilegal.