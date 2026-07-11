Fernando Gaviria volvió a destacar en el Tour Francia marcado por el calor extremo

El Tour de Francia libra una batalla que va mucho más allá de la montaña, el viento o la velocidad. La ola de calor que azota el centro y sur de Francia obligó este sábado a los organizadores a tomar una decisión sin precedentes: recortar en 30 kilómetros la novena etapa de este domingo para proteger la integridad de los corredores, que siguen enfrentando temperaturas extremas en una de las ediciones más exigentes de los últimos años.

En el asfixiante Tour, los 176 ciclistas que permanecen en competencia, de los 186 que tomaron la partida en Barcelona, no solo deben superar las dificultades que plantea la carretera, ya sea en el llano, la montaña o los descensos, ni soportar el ritmo que imponen quienes pelean por las victorias de etapa o la clasificación general. Ahora también deben resistir el intenso calor que ha convertido cada jornada en un desafío adicional.

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Con registros cercanos a los 47 grados centígrados sobre el asfalto, la organización activó un protocolo especial de hidratación, autorizando hasta 200 caramañolas por equipo y el uso de bloques de hielo bajo los maillots para aliviar la temperatura corporal.

Sin embargo, las medidas no fueron suficientes y ASO determinó acortar la etapa de este domingo entre Malemort y Ussel.

“Esta decisión es necesaria ante las condiciones meteorológicas excepcionales. Busca permitir el desarrollo de la prueba en unas condiciones compatibles con el nivel de vigilancia roja por fuerte calor. Como consecuencia de ello, se decidió que el recorrido de la 9ª etapa se reduce a 155,5 km, en vez de los 185,5 km inicialmente previstos”, explicó la organización.

Se trata de una decisión inédita en la historia del Tour motivada exclusivamente por las altas temperaturas. “Es realmente una pesadilla logística”, reconoció el vigente campeón, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

En la misma línea, el italiano Matteo Trentin (Tudor) advirtió que “siempre ha hecho calor, pero las últimas olas son realmente diferentes; ya no refresca por la noche. El cambio climático ya está aquí. Quizás comenzar a mediodía a pleno sol no es una gran idea”.