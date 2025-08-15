Timanco, el primer indígena doctor en Ciencias Sociales de la UdeA

Arnulfo Hurtado Cerón, que también se nombra Timanco, carga en su nombre la memoria de la resistencia. Lo adoptó en honor al hijo de la cacica La Gaitana, la mujer que en el siglo XVI lideró a los Nasa contra los colonizadores en el Cauca. Esa misma fuerza lo ha acompañado hasta convertirse en el primer indígena en obtener el título de doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Antioquia.
Nació en Sa´th Tama Kiwe, “Tierra de los ancestros”, y desde muy pronto entendió que el fogón comunitario no solo servía para cocinar, sino que era el corazón espiritual, educativo y cultural de su pueblo. “Es el espacio donde se cocina los alimentos, pero también donde se recrea la cultura, se reúnen los problemas, se corazonan las inquietudes y todos los procesos comunitarios”, explica.
Su niñez transcurrió entre montañas, cultivos y la niebla que baja al amanecer sobre el territorio Nasa. Allí, en torno al kitkat —como llaman al fogón—, aprendió que la educación no se limita a un salón de clases y que ese contacto cotidiano con la Madre Tierra sería la base del concepto que más tarde desarrollaría en su investigación: la “interculturnaturalidad”, el cual define como un diálogo que va más allá de lo intercultural, porque no solo involucra a los pueblos humanos, sino también a los seres espirituales y a la naturaleza misma. “Lo interculturnatural es más allá de lo intercultural, no es el solo relacionamiento o diálogo de pueblos o culturas, sino que nosotros dialogamos también con seres espirituales que existen, habitan y conviven con nosotros en esta gran casa que es la madre tierra”, afirma.