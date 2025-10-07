La historia del fenómeno de Tiny Desk y los colombianos que han hecho parte

El programa de títeres 31 minutos acaba de lograr un hito histórico para la música latinoamericana al superar el millón de reproducciones en menos de 12 horas en el famoso formato del Tiny Desk.
Puede leer: La banda de títeres chilena hizo historia: su Tiny Desk superó el millón de reproducciones en menos de 12 horas y se convirtió en uno de los más vistos de NPR.
Para quienes apenas conocen este formato único, que se ha convertido en el unplugged de las nuevas generaciones, les contamos de qué se trata, por qué es importante y qué colombianos han estado presentes en Washington, en el famoso escritorio en el que se graba este miniconcierto.