Tío de la influencer Valeria Márquez sería el autor intelectual del crimen, según testimonio familiar

Un nuevo testimonio surgido en el caso del asesinato de la tiktoker mexicana Valeria Márquez apunta a que el autor intelectual del crimen podría ser un miembro de su familia.

La joven influencer y empresaria de 23 años fue atacada el pasado 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco. La Fiscalía mantiene abierta la investigación, que ahora da un giro inesperado tras las declaraciones de una allegada a la familia paterna.

Según el relato difundido por el periodista argentino Javier Ceriani, los familiares sospechan de Armando López, tío y socio comercial de Valeria, quien no se encontraba en el negocio el día del ataque, a diferencia de lo habitual. La testigo aseguró que López habría intentado frenar la investigación y que viajó junto a su pareja dos días después del homicidio.