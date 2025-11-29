Videos | Fuerte balacera entre policías y ladrones generó pánico en centro comercial de Bucaramanga; esto se sabe

Gritos, disparos y personas corriendo de un lado a otro. Esta es la escena que se vive la tarde de este sábado dentro del centro comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga.

Videos difundidos en redes sociales muestran el pánico que se apoderó de visitantes y comerciantes, muchos de ellos resguardados dentro de los locales mientras se escuchaban las detonaciones.

En una de las grabaciones se observa a dos hombres tendidos en el piso, con visibles heridas por arma de fuego. Quienes graban aseguran que podrían estar sin vida, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.