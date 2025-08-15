Así rescatan y rehabilitan al tití cabeciblanco, especie en peligro crítico, en el Valle de Aburrá

El tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), uno de los primates más amenazados del mundo y especie endémica del Caribe colombiano, ha encontrado en el Valle de Aburrá un refugio para su recuperación. Desde 2024, el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana ha recibido 61 ejemplares, en su mayoría juveniles e infantes rescatados del tráfico ilegal.
Cada rescate evidencia las graves secuelas físicas y emocionales que deja el cautiverio: mutilación de colmillos, desnutrición severa, enfermedades metabólicas y óseas que vuelven frágiles sus huesos, así como el trauma por la separación violenta de sus padres, muchas veces asesinados por traficantes para capturar a las crías.
En el Día del Tití Cabeciblanco, conmemorado cada 15 de agosto, la entidad recuerda que esta especie está catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y que su protección es clave para la biodiversidad.