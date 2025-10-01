“Mi madre es de Medellín”: esta es la historia de Tobias Moi, jugador de Noruega que enfrentará a Colombia en Mundial Sub-20

No habla español. Nunca ha visitado Colombia. Seguramente, cualquier canción de música decembrina –Cariñito de Rodolfo Aicardi, por decir algo–, le es completamente ajena. Sin embargo, el joven futbolista noruego Tobias Saliou Moi Séne, quien juega con la Selección de Noruega que este jueves enfrenta a Colombia en la segunda fecha del Mundial sub-20 de Chile (3:00 p.m.), se considera 50% colombiano.
El motivo no es que se identifique con las canciones de J. Balvin, Karol G, Maluma o Ferxxo que le han dado la vuelta al mundo y han llevado a que muchas personas se “identifiquen” –de palabra– con la cultura colombiana. El caso de Tobias es diferente. El lateral derecho, nacido en Noruega el 3 de marzo de 2006, es hijo de una mujer que nació en Medellín.