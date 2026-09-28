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¿Cómo reaccionaría si se encuentra a su actor favorito en un corredor? Esto le pasó a mujer con Tom Cruise

El actor está en la gira promocional de su película Digger, dirigida por Alejandro González Iñárritu.

  • Tom Cruise es uno de los actores más conocidos de la industria actual del cine. Foto. Afp.
    Tom Cruise es uno de los actores más conocidos de la industria actual del cine. Foto. Afp.
El Colombiano
El Colombiano
hace 23 minutos
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Tom Cruise protagonizó un curioso encuentro durante la gira promocional de su nueva película, Digger luego de detenerse para preguntarle a una mujer si se encontraba bien. El momento fue registrado en video y comenzó a circular en redes sociales.

Siga leyendo: No lo dejan descansar: ¿por qué pelearon la viuda y los familiares del fallecido actor de Pantera Negra?

Según informó TMZ, Cruise y parte de su equipo se desplazaban por un corredor cuando el actor vio a una mujer agachada en una sala de descanso, de espaldas a la puerta. Al pensar que podía estar viviendo una situación de angustia, decidió detenerse y entrar al lugar para preguntarle si necesitaba ayuda.

La mujer, identificada en redes sociales con el nombre de Klementina, levantó la mirada sorprendida al reconocer al actor. Ambos chocaron los puños durante el breve encuentro.

Posteriormente, Klementina contó en internet que Cruise se acercó porque creyó que ella estaba en problemas. Sin embargo, explicó que estaba concentrada en sus redes sociales y consumía de manera continua noticias negativas.

La mujer aseguró que quedó tan sorprendida al descubrir quién estaba frente a ella que apenas podía hablar. Más tarde, Cruise regresó al lugar y se tomó una fotografía con ella, cuando ya había tenido tiempo de procesar el encuentro.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es la mujer a la que Tom Cruise se acercó durante su gira promocional?
La mujer se identifica en redes sociales con el nickname de Klementina. Ella contó posteriormente cómo fue el encuentro con el actor.
¿Por qué Tom Cruise pensó que Klementina necesitaba ayuda?
Cruise creyó que la mujer estaba en una situación de angustia porque la vio agachada y de espaldas a la puerta en una sala de descanso.
¿Cómo reaccionó Klementina al reconocer a Tom Cruise?
La mujer aseguró que quedó tan sorprendida al descubrir que era Tom Cruise quien se había acercado que apenas podía hablar. En el encuentro inicial, ambos chocaron los puños.
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