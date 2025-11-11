Tomás Mejía, el antioqueño que sigue los pasos de Ángel Barajas, viaja a Filipinas para el Mundial Juvenil

Tomás Mejía Cartagena tiene 17 años, pero más de la mitad de su vida la ha pasado en el coliseo Jorge Hugo Giraldo, entre anillas, barras y caballetes. Ya son 12 años los que ajusta en este escenario, puliendo sus movimientos, fortaleciendo sus músculos, ejercitando su elasticidad y potenciando su talento mientras hace lo que más ama.
En sus primeros años, sus padres le mostraban videos de diferentes deportes para que conociera sobre ellos y se animara a practicar alguno. Fue así como el pequeño observó a uno de sus referentes: Jorge Hugo Giraldo, el antioqueño que participó en tres Juegos Olímpicos.