Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los bancos con más ganancias a octubre

La Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer en su informe Actualidad del Sistema Financiero Colombiano, en el que reportó que en total todos los bancos del sistema alcanzaron utilidades por $11 billones que Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá fueron los bancos con más ganancias a octubre del 2025.

El banco que lideró la lista fue Bancolombia, al superar los $5 billones en utilidades. Y es que la entidad alcanzó exactamente $5,31 billones en utilidades acumuladas hasta el décimo mes del año, lo que representó un aumento de 10,5% frente a los $4,8 billones que había alcanzado en septiembre. Además, alcanzó un patrimonio de $24,7 billones, activos por $256,2 billones y pasivos por $231,5 billones.

El segundo lugar lo ocupó Davivienda con ganancias por $1,37 billones a octubre. Además, el patrimonio de la entidad financiera fue de $15,2 billones, mientras que los activos y pasivos fueron de $146,8 billones y $131,6 billones, respectivamente.

El podio lo cerró Banco de Bogotá con utilidades por $1,16 billones y un patrimonio de $16,8 billones. En cuanto a pasivos y activos, el banco alcanzó $116,4 billones y $133,2 billones,

El top 10 lo completaron Banco GNB Sudameris con $646.226 millones; Citibank con $566.018; Banco Agrario con $540.422 millones; Banco de Occidente con $493.803 millones; Bbva Colombia con $288.630 millones; Banco J.P. Morgan Colombia con $144.250 millones; y Banco Mundo Mujer con $104.105 millones.

