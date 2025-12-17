x

Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los bancos con más ganancias a octubre

La Superintendencia Financiera reveló que los bancos del país acumularon utilidades por $11 billones a octubre de 2025.

  • Tres bancos concentraron la mayor parte de las utilidades del sistema financiero colombiano en 2025. FOTOS: MANUEL SALDARRIAGA, COLPRENSA Y CORTESÍA
Diario La República
hace 45 minutos
bookmark

La Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer en su informe Actualidad del Sistema Financiero Colombiano, en el que reportó que en total todos los bancos del sistema alcanzaron utilidades por $11 billones que Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá fueron los bancos con más ganancias a octubre del 2025.

El banco que lideró la lista fue Bancolombia, al superar los $5 billones en utilidades. Y es que la entidad alcanzó exactamente $5,31 billones en utilidades acumuladas hasta el décimo mes del año, lo que representó un aumento de 10,5% frente a los $4,8 billones que había alcanzado en septiembre. Además, alcanzó un patrimonio de $24,7 billones, activos por $256,2 billones y pasivos por $231,5 billones.

El segundo lugar lo ocupó Davivienda con ganancias por $1,37 billones a octubre. Además, el patrimonio de la entidad financiera fue de $15,2 billones, mientras que los activos y pasivos fueron de $146,8 billones y $131,6 billones, respectivamente.

El podio lo cerró Banco de Bogotá con utilidades por $1,16 billones y un patrimonio de $16,8 billones. En cuanto a pasivos y activos, el banco alcanzó $116,4 billones y $133,2 billones,

El top 10 lo completaron Banco GNB Sudameris con $646.226 millones; Citibank con $566.018; Banco Agrario con $540.422 millones; Banco de Occidente con $493.803 millones; Bbva Colombia con $288.630 millones; Banco J.P. Morgan Colombia con $144.250 millones; y Banco Mundo Mujer con $104.105 millones.

Le puede interesar: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los bancos con más utilidades a septiembre

Los bancos que más reportaron pérdidas a octubre de 2025

Sumado a esto, un nuevo banco salió de las pérdidas con corte a octubre. Se trata de Scotiabank Colpatria, entidad financiera que alcanzó ganancias por $11.195 billones, luego de que en septiembre aún hubiera reportado pérdidas (-$2.152 millones). Con esto, del total de bancos que reportan cifras a la Superfinanciera, solo cuatro mantienen las pérdidas a octubre: Bancoomeva (-$11.873 millones); Lulo Bank (-$44.677 millones); AV Villas (-$54.405 millones) y Banco Pichincha (-$135.801 millones).

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aseguró que este buen comportamiento se debe a varios factores, entre ellos, el proceso de reactivación de la economía y un consumo que sigue creciendo.

Por su parte, el analista económico, Jhon Torres, aseguró que esto se debe a “la reducción de provisiones por riesgo crediticio y este es uno de los principales motores del aumento del ROE. Al mejorar la calidad de la cartera, los bancos necesitan reservar menos capital para cubrir pérdidas futuras”.

Lea más: Nubank desbanca al Banco de Bogotá y se mete en el top 4 de cuentas de ahorro en Colombia

Balance general de los bancos

Según la Superfinanciera, los bancos acumularon utilidades de $11 billones. Por su parte, los activos líquidos ajustados por riesgo de mercado, como proporción de los Requerimientos de Liquidez Netos, RLN, a 30 días, en los bancos representaron en promedio 177,4%.

La solvencia total de estas entidades fue de 16,2%, sumado a que cuentan con un colchón combinado de 8,5%, según datos del ente regulador.

Conozca también: Estos son los tres bancos que más ganaron plata en agosto de 2025 en Colombia

