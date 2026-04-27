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Hacer “match” cuesta plata: Apps de citas ya se meten en los gasto hormiga de colombianos

El informe Día a Día Bancolombia 2025 muestra que las suscripciones digitales siguen creciendo y ya incluyen plataformas de citas dentro del gasto mensual de los colombianos. Series y películas, bienestar y compras en apps lideran el consumo.

  • Las apps de citas se suman al ecosistema de suscripciones que crece en Colombia. FOTO: FREEPIK
    Las apps de citas se suman al ecosistema de suscripciones que crece en Colombia. FOTO: FREEPIK
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 46 minutos
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Las suscripciones digitales, poco a la vez, ya tienen un lugar ganado en los bolsillos de los colombianos. Y, de repente, hasta las apps de citas están empezando a meterse en los “gastos hormiga” que tanto nos gustan a todos, de acuerdo con el informe Día a Día de Bancolombia, conocido por EL COLOMBIANO, que demuestra cómo estos pequeños pagos mensuales están cambiando la forma en que se gasta el dinero en el país.

Esto, teniendo en cuenta que, aunque pareciesen casi imperceptibles, de acuerdo con Asobancaria, estos representan alrededor de un 15% del salario mensual de una persona, en promedio.

De acuerdo con el informe de Bancolombia, por allá en el quinto escalón del ranking están las suscripciones de redes sociales premium con $61.600 millones de gasto, dentro de ese nicho, más de 3.000 colombianos decidieron incluir plataformas de citas en su lista de gastos recurrentes en 2025, con un desembolso promedio de $10.200 cada mes. Aunque cada mes no es un costo alto, si se suma todo el año puede empezar a ser un gasto bastante significativo.

Le puede interesar: Colombianos gastan hasta $900.000 al mes en suscripciones y no lo notan; estas son las más comunes

Streaming, ejercicio y compras siguen siendo los gastos más grandes

InfogrÃ¡fico
Hacer “match” cuesta plata: Apps de citas ya se meten en los gasto hormiga de colombianos

El informe también muestra que los gastos “hormiga” más grandes siguen siendo la comodidad y el bienestar de los colombianos. “En 2025, el mayor desembolso fue en series y películas, con $228.800 millones, seguido de bienestar y ejercicio ($215.100 millones) y compras en aplicaciones ($150.400 millones)”, señaló la entidad.

Las suscripciones dominan el mundo digital

Si nos referimos a plataformas específicas, Netflix sigue siendo la suscripción que más gente paga, con más de 771.000 usuarios y un gasto mensual promedio de $32 819, lo que significó cerca de $152.588 millones en un año.

A continuación, están servicios como suscripción a Smart Fit, con un gasto anual de $126.970 millones, además de los ecosistemas de Apple y Google y Spotify.

Lea más: Apps de streaming ganan terreno: uno de cada tres usuarios ya dejó la televisión abierta en Colombia

IA y nuevas suscripciones están ganando fuerza

Un dato que llamó la atención en el informe fue el crecimiento de los servicios basados en inteligencia artificial. Más de 30.000 personas decidieron pagar por estos servicios, que pueden costar hasta más de $80.000 cada mes. Esto muestra que hay una nueva tendencia en el gasto digital en el país.

El auge de estas suscripciones muestra que los colombianos están cambiando la forma en que se gastan su dinero. Pequeños pagos mensuales, que a menudo pasan desapercibidos, se suman a lo largo del año y se convierten en sumas importantes.

Y es que, la necesidad de suscribirse que antes era visto como algo ocasional se convierten en algo común en nuestra vida diaria, a la par de las plataformas de entretenimiento o servicios digitales. Y eso, sin duda, es una tendencia que combina tecnología, ejercicio de la sociedad y nuevas prioridades de gasto.

Conozca también: Suscripción a ChatGPT ya está entre los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

Para Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, el aumento de estos consumos responde a dos factores clave. Por un lado, la masificación de los dispositivos móviles en el país: “Hoy hay más líneas de celular que población en Colombia, lo que hace que las personas estén más expuestas a este tipo de ofertas y que el mercado sea cada vez más amplio”.

A esto se suma el factor costo. Según explica, muchas de estas suscripciones digitales resultan más económicas frente a servicios tradicionales. “Si se compara una suscripción para hacer ejercicio desde el celular con lo que cuesta un entrenador personal o un gimnasio, la diferencia puede ser de hasta diez veces”, señala.

Sin embargo, advierte que el verdadero impacto no está en el precio individual, sino en la frecuencia. “Las personas tienden a acumular múltiples servicios porque parecen baratos, pero cuando se tienen ocho o diez suscripciones en el celular que se usan solo ocasionalmente, el gasto termina siendo significativo”, concluye.

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