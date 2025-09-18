Toque de queda en Anorí, Antioquia tras ataque de las disidencias a batallón del Ejército

Un explosivo lanzado desde una moto hacia la base militar que se encuentra en la ruralidad del municipio de Anorí, Nordeste antioqueño, colmó la paciencia de las autoridades de la localidad. Ante este nuevo ataque de las disidencias de las Farc, determinaron tomar medidas restrictivas a la movilidad, principalmente en horas de la noche, para disminuir los hechos violentos.
Ocurrió cuando sujetos en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra las tropas, las cuales reaccionaron disparándole a los guerrilleros que estarían detrás de este ataque, que dejó un militar lesionado. Los insurgentes motorizados escaparon del lugar, sin sufrir afectaciones, de acuerdo con los reportes oficiales.