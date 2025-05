Volvieron los días oscuros: hay toque de queda en varios municipios de Antioquia por ola de violencia

Primero se tomó la medida en Ciudad Bolívar, donde el pasado 30 de abril, tras el asesinato del patrullero Rubén Darío Velásquez Guevara , en el vecino municipio de Salgar, decretaron toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. Además, prohibieron la circulación del parrillero en moto mayor de 12 años.

No obstante, en el resto de municipios la medida sigue vigente desde el pasado 30 de abril. En el caso de Carepa, el toque de queda es desde las 0:00 hasta las 5:00 a.m, y la restricción del parrillero, entre las 7:00 p.m y las 5:00 a.m de cada día.

Por su parte, en Necoclí se ordenó a los establecimientos comerciales cerrar a más tardar a las 11:00 p.m de domingo a jueves y a las 1:00 a.m. los viernes y sábado. Asimismo, prohibieron el parrillero entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. y la circulación a los alrededores de la estación de Policía a cualquier hora.

También en Necoclí el alcalde Guillermo José Cardona ordenó prohibir el tránsito de vehículos con escombros o cilindros de gas en horas de la noche, así como cualquier evento o celebración público o privado que implique la aglomeración de personas.