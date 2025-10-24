Tormenta tropical Melissa se intensifica en su camino por el Caribe y podría convertirse en “un huracán mayor”

La tormenta tropical Melissa debería convertirse en “un huracán mayor” para el domingo, advirtió este viernes 24 de octubre el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).
Le puede interesar: Estos fueron los argumentos del secretario del Tesoro de EE. UU. para incluir a Petro y su familia en la lista Clinton
“Melissa debería convertirse en un huracán para el sábado y en un huracán mayor para el domingo”, indicó el NHC en un boletín publicado a las 09H00 GMT (2:00 p.m. hora Colombia). Por otra parte, el Ideam Colombia entregó un nuevo informe en el que explicó si Colombia se vería también afectada.