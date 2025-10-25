La tormenta tropical Melissa en el Caribe, que se convertirá en huracán, dejó tres personas muertas en Haití

La tormenta tropical Melissa en el Caribe se intensificará hasta convertirse en huracán, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, después de que las fuertes lluvias y un deslizamiento de tierra causaran la muerte de tres personas en Haití.
Melissa está clasificada como tormenta tropical, pero “se espera que comience a intensificarse rápidamente”, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes emitido a las 05H00 (09H00 GMT).
La agencia estadounidense dijo que se prevé que la tormenta se convierta en huracán más tarde el sábado “y en un huracán importante el domingo”.
Se espera que el centro de la tormenta “se desplace cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana y a principios de la próxima semana”, añadió.
Melissa, que se mueve lentamente, se encontraba sobre el centro del mar Caribe antes del amanecer del sábado, con vientos máximos sostenidos de cerca de 110 kilómetros por hora.
De acuerdo con el último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia, la Tormenta Tropical Melissa cuenta con vientos de hasta 111 km/h.
