La tormenta tropical Melissa en el Caribe, que se convertirá en huracán, dejó tres personas muertas en Haití

Cuál es el impacto de la tormenta Melissa en Colombia

En el país, para las zonas en “aviso”, se sugiere a las entidades operativas de los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico y Bolívar mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de seguimiento y vigilancia en función de preparación ante posible cambio de condiciones océano-meteorológicas en las próximas horas en el Caribe Colombiano. Para las zonas en “vigilancia”, que son Sucre, Córdoba, Antioquia y Golfo de Urabá, se recomienda “mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de preparación para la respuesta, teniendo en cuenta que puede interactuar con los sistemas meteorológicos locales”, según indicó la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales del Ideam.

El paso de la tormenta Melissa por Haití, Cuba y República Dominicana