Tormenta Tropical Melissa: trayectoria y ciudades del Caribe colombiano bajo amenaza

La tormenta tropical Melissa, que avanza con lentitud por el mar Caribe, sigue generando condiciones meteorológicas adversas en el norte de Colombia, especialmente en La Guajira, donde las lluvias de los últimos días han provocado inundaciones, daños eléctricos y evacuaciones en municipios como Maicao, Uribia y Manaure.
Aunque su centro no ha tocado tierra colombiana, las bandas nubosas externas del sistema han alcanzado la península guajira, provocando acumulados de lluvia que ya superan los 100 milímetros en algunos sectores. Según el Ideam, Melissa se está alejando del país, pero lo hace de manera muy lenta, lo que prolonga sus efectos y eleva el riesgo de nuevas emergencias.