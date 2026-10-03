Davide Piganzoli ganó el Tour de Emilia, en la despedida de Nairo Quintana tras 17 años de exitosa carrera

El ciclista italiano Davide Piganzoli (Visma-Lease a bike) ganó el sábado el Tour de Emilia en Bérgamo, donde el Nairo Quintana puso fin a su carrera colombiana, llegando en el puesto 48, a 5 minutos y 31 segundos del ganador.

El otro colombiano en la competencia, Éiner Rubio, compañero de Nairo en Movistar llegó en el puesto 50 a 5 minutos y 37 segundos del ganador, Davide Piganzoli.

Piganzoli, de 24 años, es el primer italiano desde Alessandro De Marchi en 2018 al imponerse en el Tour de Emilia, que sirve tradicionalmente de preparación al último Monumento de la temporada, el Giro de Lombardía de la próxima semana.

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“Piga” marcó la diferencia acompañando al grupo de favoritos hasta justo antes del último ascenso a la icónica subida de Madonna di San Luca.

Logró así su séptima victoria profesional por delante del británico Tom Pidcock, segundo clasificado por tercer año consecutivo. Pidcock, que se proclamó campeón de ciclismo de montaña en agosto, fue superado por Tadej Pogacar en 2024 y por Isaac Del Toro en 2025.

Otro británico, Oscar Onlyy, terminó tercero.

Seis días después de su sorprendente título mundial en Montreal, el estadounidense Brandon McNulty animó el final de carrera con un ataque en el antepenúltimo ascenso de San Luca que hizo explotar al pelotón.

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Sin embargo no pudo responder a Pidcock y Onley, que encabezaron el contraataque, y el estadounidense quedó finalmente a 45 segundos de Piganzoli.

Este Tour de Emilia fue la última carrera del colombiano Nairo Quintana (Movistar), quien decidió retirarse a los 36 años antes incluso del final de temporada.

En la salida, el pelotón rindió homenaje a Nairo Quintana al campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016. Quintana tiene además en su palmarés tres victorias de etapa en el Tour de Francia, donde quedó en segunda posición de la general en dos ocasiones (2013, 2015) y un tercer lugar en 2016.

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