¿Trabajadores tienen derecho a medio día libre por votar en las consultas de este domingo 26 de octubre?

En consecuencia, no aplica el beneficio del medio día libre laboral, contemplado únicamente para las elecciones de carácter nacional establecidas por ley. La jornada electoral se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y contará con jurados de votación designados por la Registraduría, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la transparencia del proceso. El registrador nacional, Hernán Penagos, indicó que se desplegó el operativo electoral para la consulta del domingo. “Material electoral preparado, cerca de 20.000 mesas de votación, más de 110.000 jurados capacitados y el acompañamiento de la Fuerza Pública en todo el país. Después de las cuatro de la tarde, los jurados contarán los votos, elaborarán las actas y la Registraduría publicará los resultados, que luego serán verificados por las organizaciones políticas”, dijo.

Los ciudadanos seleccionados como jurados deberán presentarse puntualmente en su respectiva mesa de votación y permanecer allí durante todo el horario establecido. Además, en algunos casos, deberán asistir previamente a capacitaciones oficiales para familiarizarse con las normas y procedimientos. La Registraduría habilitó una sección específica en su portal web para que los ciudadanos puedan consultar si fueron seleccionados. Solo se requiere ingresar el número de cédula en el campo de búsqueda disponible. El sistema informará si el ciudadano fue designado y detallará el puesto, mesa y rol asignado. Relacionado: ¿Fin del debate? La jugada de última hora en el Pacto para mantener su consulta como partido El servicio como jurado es de forzosa aceptación. Quienes no cumplan con esta obligación sin justificación válida podrán enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos mensuales o incluso la destitución del cargo, si son servidores públicos. En contraste, quienes sí ejerzan como jurados tendrán derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que podrá disfrutarse dentro de los 45 días siguientes a la jornada electoral. Lea más: Así es el camino empedrado y riguroso hacia una Constituyente: un proceso que podría tomar más de año y medio