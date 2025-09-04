Incertidumbre laboral: 46% de trabajadores teme por la estabilidad de su empleo

Pese a que el mundo del empleo enfrenta un momento de transformación acelerada por la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial, los trabajadores no pierden la confianza, pues el 58% se muestra optimista frente a su futuro profesional frente a un 46% que sí le preocupa, según el más reciente Barómetro Global de Talento 2025 de ManpowerGroup, que encuestó a más de 13.700 personas en 19 países. . El estudio reveló que, aunque la confianza se fortalece, persisten los desafíos relacionados con el bienestar, el balance vida-trabajo y la seguridad laboral. Casi la mitad de los empleados (46%) teme por la estabilidad de su empleo frente a los cambios tecnológicos, y cuatro de cada diez reportan altos niveles de estrés, especialmente entre la Generación Z y los mandos medios. Le puede interesar: Hablar inglés aumenta las oportunidades laborales y salario en Colombia hasta en un 24%: Anif

Bienestar y satisfacción laboral en el mundo

La investigación encuestó a más de 13.700 trabajadores en 19 países y revela que la Generación Z reporta los niveles más altos de estrés laboral. FOTO: CORTESÍA

El Índice Global de Bienestar se ubicó en 67%, impulsado por el sentido de propósito y la alineación con los valores de las empresas. No obstante, el estrés sigue siendo un reto: la Generación Z reporta los niveles más altos de agotamiento diario, pese a exigir más apoyo para conciliar su vida personal y laboral . En cuanto a la satisfacción laboral, el índice cayó a 62%. Los Millennials presentan la mayor disminución, con una caída de 11% frente a 2024, mientras que las mujeres y los mandos medios son quienes declaran menor satisfacción y seguridad en sus trabajos.

Colombia: expectativa positiva de empleo

En el caso de Colombia, el Estudio de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup muestra que para el tercer trimestre de 2025 el 42% de los empleadores planea aumentar su nómina, mientras que un 22% prevé reducirla, lo que se traduce en una Tendencia Neta de Empleo del 20%. Los sectores con mayor proyección son: - Tecnologías de la Información (35%). - Servicios de Comunicación (34%). Estos resultados confirman que la transformación digital en el país sigue impulsando la demanda de perfiles especializados, especialmente en áreas de innovación, ciberseguridad y servicios digitales.

Formación y flexibilidad: claves para atraer talento