Incertidumbre laboral: 46% de trabajadores teme por la estabilidad de su empleo

Pese a que el mundo del empleo enfrenta un momento de transformación acelerada por la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial, los trabajadores no pierden la confianza, pues el 58% se muestra optimista frente a su futuro profesional frente a un 46% que sí le preocupa, según el más reciente Barómetro Global de Talento 2025 de ManpowerGroup, que encuestó a más de 13.700 personas en 19 países.
El estudio reveló que, aunque la confianza se fortalece, persisten los desafíos relacionados con el bienestar, el balance vida-trabajo y la seguridad laboral. Casi la mitad de los empleados (46%) teme por la estabilidad de su empleo frente a los cambios tecnológicos, y cuatro de cada diez reportan altos niveles de estrés, especialmente entre la Generación Z y los mandos medios.
