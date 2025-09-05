Así busca Estudio de Moda atraer talento en Colombia: tiene ofertas activas en varias ciudades

Estudio de Moda S. A. S., empresa nacida en Medellín en 1980, lleva más de cuatro décadas siendo protagonista en el sector de la moda en Colombia. Su trayectoria está marcada por la comercialización de marcas reconocidas como Pilatos, Diesel, Girbaud, Superdry, Kipling y New Balance, y actualmente está presente en más de 20 ciudades del país. Por ende, constantemente requiere de talento para engrosar su plantilla de colaboradores.
Y es que además de consolidarse como un referente en moda premium y experiencias de compra, la compañía busca fortalecer su equipo humano. Para ello, tiene ofertas activas en ciudades como Medellín, el Valle de Aburrá, Bogotá, Chía, Pereira y Cali, en sectores como administración y oficina; mercadeo y publicidad; y servicio al cliente y afines, según lo reportado por la plataforma Magneto Empleos.
Le puede interesar: ¿Busca un empleo bien pago? Hay vacantes con salarios de hasta $13 millones