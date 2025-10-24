¿Trabajar más horas asegura mayor productividad? Expertos advierten sus riesgos

Durante años, la idea de que el éxito se medía por la cantidad de horas trabajadas se volvió sinónimo de compromiso y orgullo profesional. Sin embargo, cada vez más médicos y expertos en bienestar advierten que ese modelo está cobrando un precio alto debido a que el cuerpo y la mente comienzan a mostrar señales de agotamiento que ya no pueden ignorarse.
“Trabajar más no significa necesariamente trabajar mejor”, aseguró el doctor Carlos Ortiz, jefe de Cardiología de la Clínica de LaCardio. Dice que se lo repite a diario a sus pacientes, muchos de ellos ejecutivos jóvenes con síntomas de estrés crónico. “Cuando el cuerpo se mantiene en estado de alerta permanente, los niveles de cortisol y adrenalina se disparan. Eso afecta el corazón, el sueño, el sistema inmunológico y el equilibrio emocional”, añadió.
