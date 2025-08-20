Empresas colombianas buscan talento en comercio exterior: 1.700 vacantes disponibles y estos son los requisitos para aplicar

El sector de compras y comercio exterior en Colombia atraviesa un momento de alta demanda laboral. En el portal de Magneto Empleos hay más de 1.700 vacantes disponibles en todo el país, de las cuales 1.260 requieren ser cubiertas con urgencia por las empresas, lo que convierte esta en una de las áreas con mayores oportunidades para quienes buscan empleo. Y es que de acuerdo con las ofertas disponibles, los perfiles más buscados son: Ejecutivos comerciales, con experiencia en negociación y relacionamiento con clientes, asistentes logísticos, encargados de apoyar la gestión operativa en importaciones, exportaciones y cadenas de suministro y asesores logísticos, enfocados en optimizar procesos de transporte y distribución de mercancías. Estos roles se han vuelto estratégicos en un país como Colombia, donde el comercio exterior y la logística juegan un papel clave en la competitividad de las empresas. Para quienes buscan estabilidad laboral, estas vacantes representan una oportunidad atractiva, con opciones de crecimiento en compañías de distintos sectores productivos. Le puede interesar: Más de 50 empresas ofrecerán vacantes en el Festival de Oportunidades de Medellín, ¿cuándo y dónde será?

Vacantes más destacadas en el sector de compras y comercio exterior

Ejecutiva Comercial Bilingüe (Cali y Barranquilla)

Salario: US$ 1.000. Responsabilidades: - Prospección de nuevos clientes y mercados. - Fidelización de la cartera de clientes existente. - Gestión de cuentas clave internacionales. - Coordinación con equipos internos para el desarrollo de estrategias comerciales. - Análisis del mercado y la competencia. Requerimientos: - Título profesional en Comercio Exterior o afines. - 3 años de experiencia en cargos similares. - Dominio avanzado del inglés y español. - Disponibilidad para vivir en Yiwu China. - Excelentes habilidades comunicativas y de negociación. Aplique aquí en Cali. Hágalo acá para Barranquilla.

Asistente Logístico (Bogotá)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Preparar toda la documentación logística necesaria como facturas y listas de empaque. - Buscar partidas arancelarias basadas en la ficha técnica del producto. - Revisar guías de tránsito para cumplimiento de instrucciones y requisitos. - Verificar embarques en el sistema Magaya. - Gestionar canales de comunicación para nuevos proyectos usando Slack y OneDrive. - Realizar seguimiento del estado de los envíos con proveedores. - Coordinar transporte y envío de muestras a nivel nacional e internacional. - Buscar y adquirir productos necesarios para los procesos de procura. Requerimientos: - Título técnico o universitario en Logística Administración de Empresas Ingeniería Industrial o afines. - Conocimientos en herramientas de oficina y plataformas de colaboración digital como Microsoft Office Slack OneDrive. - Habilidad para realizar múltiples tareas y seguir proyectos en un entorno dinámico. Postúlese acá.

Ejecutiva Comercial Internacional (Bogotá)

Salario: US$ 1.000. Responsabilidades: - Negociar y cerrar acuerdos comerciales con clientes. - Identificar y capturar oportunidades de negocio en nuevos mercados. - Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes. - Coordinar y ejecutar visitas comerciales a nivel internacional específicamente a Yiwu China. - Colaborar con el equipo de ventas para desarrollar estrategias efectivas de mercado. Lea más: ¡Postúlese! Corautos Andino tiene 35 cupos laborales en Medellín y otras ciudades Requerimientos: - Título profesional en áreas comerciales o afines. - Mínimo 3 años de experiencia en el rol de ejecutiva comercial o similar. - Habilidad comprobada para negociar y cerrar ventas exitosamente. - Disponibilidad para viajar internacionalmente especialmente a Yiwu China. - Excelentes habilidades de comunicación y relación interpersonal. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar De Distribución (Caldas, Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y más)

Salario: $ 1.423.000. Responsabilidades: - Almacenar productos según las directrices del centro. - Mantener el orden y limpieza del área de trabajo. - Colaborar con el equipo para cumplir los objetivos diarios. Requerimientos: - Experiencia mínima de seis meses en bodegas o centros de distribución. - Disponibilidad para trabajar horarios rotativos diurnos. - Habilidad para realizar trabajos físicos y estar de pie por largos periodos. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes en compras y comercio exterior?