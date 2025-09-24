Convocatoria para docentes colombianos: enseñe en EE. UU. ¡con salarios de hasta 14 millones de pesos!

Los maestros en Colombia tienen una nueva oportunidad de trabajar en Estados Unidos. A través del programa de intercambio cultural de Participate Learning, podrán acceder a contratos de hasta cinco años en instituciones públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, con salarios competitivos y beneficios para sus familias.
Los docentes colombianos interesados en proyectar su carrera internacionalmente cuentan con una alternativa concreta para enseñar en Estados Unidos. Participate Learning, organización con más de 35 años de experiencia en programas educativos globales, abrió una convocatoria que ofrece vacantes para enseñar español e inglés como segundo idioma en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.
