Trabajo remoto en Medellín: más de 400 ofertas laborales, con buenos salarios

Aunque las empresas han mostrado rebeldía en cuanto a adoptar la modalidad de trabajar remoto, las opciones bajo esta condición aún se siguen manteniendo vigentes, y de hecho, en algunos sectores, especialmente, los asociados a las tecnologías, va en aumento. Medellín, como hub tecnológico e innovador, lideran la demanda de talento bajo estas condiciones. De hecho, por medio de la plataforma de Magneto Empleos, hay más de 400 ofertas. Y es que, la capital antioqueña es la ciudad con la tasa de desocupación más baja del país. Entre mayo y julio de 2025, el Valle de Aburrá (que incluye a Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa) registró un 7,3% de desocupación, frente al 9,0% que tenía en el mismo periodo de 2024. Esto muestra el gran dinamismo y ecosistema empresarial que posee la capital antioqueña Los sectores que más requieren este tipo de talento para trabajo remoto son Call center, telemercadeo y BPO; Software, informática y telecomunicaciones; Ventas; Ingenierías, entre otros más. Le puede interesar: Aplique ahora: Cartama tiene más de 200 oportunidades de empleo en el sector agroindustrial en el país

Vacantes en trabajo remoto más destacadas de Medellín

Persona realizando sus laborales de trabajo remoto desde su casa. FOTO: GETTY

Si por algún motivo, estas ofertas no se alinean a su perfil profesional puede consultar todas las vacantes en este enlace.

Diseñador Mecánico - Especialista en Autodesk Inventor - Medellín, Bogotá, Pereira y Bucaramanga

Salario a convenir. Responsabilidades: - Modelar en 3D piezas y conjuntos mecánicos usando Autodesk Inventor. - Diseñar estructuras y componentes para maquinaria industrial. - Elaborar planos de fabricación y despieces detallados. - Colaborar estrechamente con equipos eléctricos y de automatización para asegurar la integración de proyectos. Requerimientos: - Formación en Ingeniería Mecánica o Diseño Industrial. - Experiencia de 3 a 5 años en diseño mecánico en entornos industriales. - Dominio de Autodesk Inventor. - Capacidad para trabajar en equipo y comunicar ideas de diseño de manera efectiva. Aplique aquí.

SEO junior deportivo

Salario a convenir. Responsabilidades: - Medir e informar sobre el rendimiento de noticias cambios en el tráfico y tendencias generales. - Desarrollar e implementar estrategias de SEO para mejorar el posicionamiento en buscadores. - Diseñar contenido evergreen que permanezca relevante y genere tráfico constante. - Investigar y optimizar palabras clave de larga duración para fortalecer la autoridad del sitio. - Realizar auditorías SEO y análisis de rendimiento de contenido evergreen y dinámico. - Gestionar la indexación y rastreo de páginas en motores de búsqueda. - Analizar métricas de tráfico y conversión usando herramientas como Google Analytics y Search Console. - Coordinar con equipos de contenido y desarrollo para garantizar buenas prácticas de SEO y producción de contenido duradero. - Mantenerse actualizado sobre tendencias en SEO y evolución de algoritmos de búsqueda. Lea más: Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país Requerimientos: - Dos años de experiencia en SEO preferiblemente en el sector deportivo. - Habilidad para identificar tendencias actuales y emergentes. - Experiencia en el uso de plataformas de social listening como Socialbakers y Brand24. - Conocimiento avanzado de herramientas como Google Analytics y Search Console. - Capacidad para ajustar el contenido en función de la ‘keyword del día’. - Excelentes habilidades de comunicación y colaboración con diferentes equipos. Postúlese acá.

Científico de Datos (Mid–Senior Level)

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000. Responsabilidades: - Diseñar, implementar y optimizar modelos de Machine Learning y algoritmos estadísticos avanzados. - Analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados para generar insights accionables. - Colaborar con equipos interdisciplinarios (ingeniería, producto, negocio) en entornos ágiles. - Implementar pipelines de datos eficientes y escalables en arquitecturas cloud. - Monitorear, evaluar y mejorar el rendimiento de modelos predictivos en producción. - Documentar y comunicar resultados de manera clara y efectiva a audiencias técnicas y no técnicas. Requisitos: - Nivel Mid a Senior con capacidad de trabajar de forma autónoma y aportar en la toma de decisiones estratégicas. - Orientado a la innovación, resolución de problemas complejos y generación de impacto en productos de alto crecimiento. - Experiencia de mínimo tres años de experiencia como Científico de Datos o en cargos relacionados. - Experiencia demostrable en implementación de modelos estadísticos avanzados, procesos estocásticos y soluciones de IA/ML. - Experiencia en proyectos con arquitecturas cloud y desarrollo de productos escalables. Postúlese acá.

Analista de Negocios

Salario a convenir. Requisitos: - Administrador de empresas, Ingeniería industrial, ingeniería administrativa y/o áreas afines. - Un año de experiencia en gestión y mejora de procesos, análisis de datos, conocimientos y practicas en metodologías ágiles, conocimientos en bases de datos, conocimientos en automatización de procesos de negocio - Modelamiento y análisis de procesos de negocio. - Gestión de requerimientos (levantamiento, documentación, validación). - Conocimientos básicos en técnicas de análisis de datos (apoyo descriptivo, no especializado). - Conocimiento y práctica en metodologías ágiles (Scrum, Kanban o similares). - Conocimientos generales en bases de datos (consulta e interpretación). - Manejo de herramientas de análisis como Excel avanzado, SQL y tableros en Tableau. Conozca también: ¡Trabajo sí hay! S&A abrió convocatoria laboral con más de 445 vacantes en diferentes municipios de Colombia Funciones: - Documentar procesos de negocio y flujos de trabajo asociados a los productos y a la experiencia, utilizando diagramas, manuales y guías. - Levantar requerimientos técnicos y funcionales provenientes de equipos internos y usuarios, asegurando claridad, completitud y trazabilidad. - Elaborar casos de uso, historias de usuario y criterios de aceptación, que sirvan como insumo para los equipos de desarrollo y de experiencia. - Participar en ceremonias ágiles (refinamientos, planificaciones, dailys, revisiones) apoyando con documentación, validación de requerimientos y seguimiento de avances. - Colaborar en la ejecución de pruebas funcionales o de procesos, documentando resultados y observaciones. - Apoyar la estandarización de prácticas y procesos, contribuyendo a la mejora continua y a la adopción de metodologías de trabajo. - Preparar y entregar reportes ejecutivos, dashboards simples o presentaciones, con hallazgos y propuestas de mejora para los gerentes de - Investigar y mapear tendencias y buenas prácticas aplicables a la evolución de procesos, herramientas y funcionalidades. Mantener actualizado un repositorio de documentación (procesos, requerimientos, aprendizajes) accesible para los equipos. Envíe la hoja de vida en este enlace.

Instructor de Inglés -Medio Tiempo - Teletrabajo

Responsabilidades: - Planificación y ejecución de clases interactivas de inglés. - Evaluación continua del progreso de los estudiantes. - Adaptación de materiales pedagógicos según necesidades individuales. - Fomentar un ambiente de aprendizaje dinámico y efectivo. - Participar en capacitaciones y desarrollo profesional. Requisitos: - Nivel de inglés B2 - C1 (nativo o certificado). - No se requiere experiencia previa: validamos competencias. - Estudios desde bachillerato completo hasta nivel profesional (estudiantes universitarios desde 6° semestre en adelante también pueden aplicar). - Excelentes habilidades de comunicación, adaptabilidad y pasión por la enseñanza. - Disponibilidad para trabajar de manera remota. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar?