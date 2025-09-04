Hay más de 3.000 oportunidades de trabajo híbrido y remoto; así puede aplicar

En el último lustro han cambiado radicalmente las dinámicas laborales. Lo que antes eran modalidades que se implementaban como casos excepcionales, hoy en día se ha convertido en una de las modalidades más apetecidas por los trabajadores: los empleos híbridos y remotos. En plataformas como Magneto Empleos, estas vacantes son de las más buscadas, de hecho hay más de 3.000 ofertas, ya que responden a un deseo creciente de los profesionales por encontrar flexibilidad y calidad de vida. Las empresas también han entendido que abrir la puerta al trabajo remoto o híbrido les permite acceder a talento diverso, ampliar su alcance geográfico y reducir costos operativos. Por eso, cada vez es más común encontrar ofertas en áreas como servicio al cliente, tecnología, marketing digital, ventas, administración y finanzas. Le puede interesar: Primer empleo: compañías tienen más de 36.000 ofertas sin experiencia en varias ciudades del país

Beneficios de tener un trabajo remoto o híbrido

En sectores como tecnología, ventas, marketing y servicio al cliente, las vacantes híbridas y remotas ganan protagonismo entre los candidatos. FOTO: EL COLOMBIANO

Trabajar bajo estas modalidades ofrece ventajas que van más allá de lo económico: - Ahorro de tiempo y dinero: se reducen los costos de transporte y alimentación fuera de casa. - Mejor equilibrio entre vida personal y laboral: los empleados pueden organizar mejor su tiempo y compartir más momentos con sus familias. - Mayor productividad: diferentes estudios han demostrado que muchas personas rinden mejor cuando pueden organizar sus rutinas de manera autónoma. - Acceso a más oportunidades: un empleo remoto abre la posibilidad de trabajar para compañías ubicadas en otras ciudades o incluso países. Por su parte, el modelo híbrido combina lo mejor de los dos mundos: la posibilidad de trabajar desde casa y, al mismo tiempo, mantener el contacto presencial con los equipos de trabajo. Lea más: Buscan personal: empleos para personas con conocimiento en inteligencia artificial con pagos de hasta $11 millones

Científico de Datos (Mid–Senior Level) - Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga

Salario: $ 2.800.000 a $ 3.600.000. Responsabilidades: - Diseñar, implementar y optimizar modelos de Machine Learning y algoritmos estadísticos avanzados. - Analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados para generar insights accionables. - Colaborar con equipos interdisciplinarios (ingeniería, producto, negocio) en entornos ágiles. - Implementar pipelines de datos eficientes y escalables en arquitecturas cloud. - Monitorear, evaluar y mejorar el rendimiento de modelos predictivos en producción. - Documentar y comunicar resultados de manera clara y efectiva a audiencias técnicas y no técnicas. Requisitos: - Nivel Mid a Senior con capacidad de trabajar de forma autónoma y aportar en la toma de decisiones estratégicas. - Orientado a la innovación, resolución de problemas complejos y generación de impacto en productos de alto crecimiento. - Experiencia mínimo de tres años de experiencia como Científico de Datos o en cargos relacionados. - Experiencia demostrable en implementación de modelos estadísticos avanzados, procesos estocásticos y soluciones de IA/ML. - Experiencia en proyectos con arquitecturas cloud y desarrollo de productos escalables. - Manejo de lenguajes de programación: Python (avanzado), R, SQL. - Frameworks y librerías: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy. - Herramientas de visualización: Matplotlib, Seaborn, Power BI, Tableau. - Plataformas cloud: AWS, GCP o Azure. - Experiencia en gestión de datos: Spark, Hadoop o similares. Aplique aquí.

Analista de Marketing Digital - Medellín

Salario: $ 2.277.000 a $ 3.000.000. Responsabilidades: - Garantizar el seguimiento a las estrategias digitales internas y con agentes asociados según el plan comercial. - Ejecutar y analizar los resultados de campañas de pautas lanzamientos y activaciones comerciales. - Diseñar planes de trabajo con el equipo de mercadeo gestionando solicitudes de diseño para cumplir con las estrategias comerciales. Requerimientos: - Título profesional en Administración de Empresas Mercadeo y Publicidad o Mercadeo Digital. - Experiencia en marketing digital y plataformas como Facebook y Google Apps, MetaApps - Indicadores de Marketing digital - Costos de Pauta. - Manejo intermedio de Excel y bases de datos. - Competencias en e-commerce y análisis de datos. Postúlese ahora mismo.

Especialista en Desarrollo de Talento Bilingüe Remoto - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Gestionar el programa de mentoría conectando nuevos ingresos con mentores y analizando resultados. - Facilitar sesiones de mentoría y capacitar a mentores. - Colaborar en iniciativas de bienestar y reconocimiento del personal. - Medir la efectividad de los programas de desarrollo y presentar informes. - Identificar recursos de formación y proponer soluciones rentables. - Mejorar programas de desarrollo según retroalimentación y métricas. - Coordinar la logística y comunicación de programas de liderazgo y evaluaciones. Requerimientos: - Título universitario en Recursos Humanos Administración o Desarrollo Organizacional. - De dos a tres años de experiencia en desarrollo de talento o áreas relacionadas. - Conocimiento en diseño instruccional y gestión del talento. - Excelentes habilidades de comunicación e influencia. - Capacidad analítica para evaluar programas y tomar decisiones basadas en datos. - Proactividad en identificar necesidades de desarrollo. Inglés nivel C1. Postúlese acá.

Asesor Comercial para Marca de Moda - ESPRIT

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000. Responsabilidades: - Brindar atención personalizada a los clientes. - Realizar el cierre efectivo de las ventas. - Cumplir con los indicadores de ventas establecidos. - Mantener una imagen impecable de la tienda y del producto. - Asesorar a los clientes en moda y tendencias actuales. - Participar en la organización del inventario y control de stock. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año en ventas en tiendas de ropa o marcas reconocidas. - Bachillerato completo. - Habilidades excepcionales de comunicación y atención al cliente. - Capacidad para trabajar en equipo y alcanzar metas. - Disponibilidad para trabajar horarios flexibles. - Actitud proactiva y pasión por la moda. Envíe la hoja de vida.

Asistente de Talento Humano - Teletrabajo

Responsabilidades: - Gestión de bases de datos y registro de información - Organización de documentos - Agendamiento y coordinación de citas - Elaboración de reportes periódicos - Apoyo en actividades de selección y gestión de personal - Difusión de información en medios digitales autorizados Requerimientos: - Edad entre 18 y 40 años - Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado - Con o sin experiencia (se ofrece capacitación) - Manejo básico de computador celular e internet - Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes - Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT cédula de extranjería o pasaporte) Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse en Magneto Empleos?