Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

¿Por qué hay tanta oferta en trabajo remoto?

Software, tecnología, call center y ventas son los sectores que más apuestan por el trabajo flexible. FOTO: GETTY

Trabajar de forma remota ya no es solo una tendencia global, sino una realidad creciente en Medellín. Con opciones para principiantes y profesionales experimentados, esta puede ser su oportunidad para encontrar un empleo flexible y bien remunerado sin salir de casa. Conozca también: ¡Hay más de 8.000 ofertas laborales en gastronomía! Así puede aplicar

Ofertas de empleo remoto más destacadas de Medellín

Atención al cliente soporte técnico - Medellín y Barranquilla

Salario a convenir. Responsabilidades: - Soporte Directo a Usuarios: Serás el primer punto de contacto para los usuarios de nuestra plataforma, atendiendo llamadas y gestionando tickets para resolver sus dudas y problemas funcionales (cobros, pagos, gestión de pedidos). - Gestión de Incidencias: Te encargarás de la clasificación, seguimiento y resolución de tickets de soporte e incidencias. - Creación de Contenido: Cuando no haya incidencias, apoyarás a la plataforma en el desarrollo de guías y manuales, tanto escritos como en video, para facilitar el uso a los clientes. - Configuración de Plataforma: Eventualmente, participarás en la configuración y puesta en marcha de la plataforma para nuevos clientes. - Manejo de Situaciones Específicas: Atenderás situaciones comunes como la configuración de notas, devoluciones bancarias, o el envío de comunicaciones masivas. Requisitos: - Experiencia excluyente: dos años de experiencia en atención al cliente, con experiencia en soporte para clientes SaaS. - Dominio Técnico/Funcional: - Fuerte conocimiento de software y plataformas ERP. - Experiencia en la gestión y seguimiento de tickets e incidencias. - Habilidad para brindar soporte técnico básico y resolver problemas relacionados con el ERP (configuración, cobros, devoluciones bancarias, etc.). - Habilidades de Comunicación y Gestión: - Experiencia en atención telefónica directa a clientes. - Habilidad para resolver quejas y reclamaciones de manera eficiente. - Capacidad para crear guías y manuales de uso (escritos y en video). - Proactivo/a y con una gran orientación al cliente. - Capacidad para mantener una relación positiva con los clientes. - Valorable: experiencia en el sector educativo. - Formación: Ciclo formativo en informática o conocimientos valorables en aplicaciones de gestión y ERP. Aplique aquí.

Analista Jr Contabilidad

Salario a convenir. Funciones: - Ejecutar procesos de conciliación de cuentas contables, bancos y medios de pago para garantizar la calidad el cierre contable - Seguimiento y atención a los requerimiento de información de la revisoría fiscal y otras entidades - Documentación de memorandos técnicos de las transacciones contables de la compañía analizando las transacciones y aplicando las normas NIIF, incluyendo los activos intangibles - Análisis de variaciones de cuentas contables en los cierres mensuales, garantizando el correcto registro de gastos de la compañía - Elaboración y presentación de informes a diferentes entidades (Casa matriz, Superintendencia de Sociedades y DANE) - Aseguramiento y control de los registros contables de las operaciones Core de negocio las cuales reflejen la realidad económica de las transacciones. Requisitos: - Contador Publico. - Deseable 3 años en contabilidad y 1 año en conciliación de medios de pagos. Postúlese en este enlace.

Fullstack developer senior

Salario a convenir. Requisitos: Experiencia Excluyente: 8-12 años de experiencia en desarrollo full stack, con sólidos conocimientos técnicos tanto en frontend como en backend. Responsabilidades: - Dominio Técnico (Backend): - Ruby & Rails (versión 8): Conocimiento profundo, incluyendo optimización de rendimiento, trabajos en segundo plano (Sidekiq) y patrones de escalabilidad. Es el stack principal. - PostgreSQL: Experiencia avanzada en optimización de consultas, indexación, particionado y diseño de bases de datos de alta concurrencia. - APIs: Diseño e implementación de APIs REST y GraphQL, con conocimiento de versionado y limitación de velocidad. - Arquitectura: Experiencia en la implementación de microservicios y arquitecturas distribuidas dirigidas por eventos. - Dominio Técnico (Frontend): JavaScript/TypeScript: Dominio avanzado (ES6+, programación asíncrona) con un enfoque en la optimización de rendimiento. Agnóstico de Framework: Experiencia con React, Vue o Angular, con capacidad de adaptación rápida. - Herramientas Modernas: Conocimiento de Webpack, Vite, esbuild, y optimización de empaquetado. UI/UX: Habilidad para implementar interfaces complejas, micro interacciones y optimización de rendimiento en el cliente (Hotwire, Tailwind). Envíe la hoja de vida.

Interprete bilingüe remoto con experiencia

Salario a convenir. Responsabilidades: - Actuar como intérprete entre una amplia gama de personas con diversas voces, acentos, tiempos de habla y personalidades. - Interpretación consecutiva. - Proporcionar a las partes traducciones claras y exactas. - Interpretar preguntas, respuestas, declaraciones, argumentos, explicaciones y otras formas de comunicación verbal. - Interpretación sin adiciones ni omisiones. - Cumplimentación de los registros de actividad diaria y demás documentación. - Cumplimiento de la ética y las normas aplicables. - Respetar los códigos éticos establecidos para garantizar que la información sensible y confidencial permanezca segura y protegida. - Consultar diccionarios, enciclopedias y recopilaciones terminológicas para mantenerse informado y al día del significado de palabras y frases. Conozca más detalles acá.

Profesor de Ingles - Medio tiempo o tiempo completo - Teletrabajo

Salario a convenir. Responsabilidades: - Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés. - Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes. - Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales. - Impartir lecciones para diferentes países de LATAM. Requerimientos: - Residir en cualquier parte de COLOMBIA (Se validan extranjeros). - Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo. - Disponibilidad para trabajar en modalidad100% remota. - Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera. - Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedaogia. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse a través de Magneto Empleos?