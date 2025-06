¿Se deberían incluir los trabajos de corta duración en su hoja de vida?

Cuando se trata de la construcción de su hoja de vida, hay muchas dudas que saltan a la mente, pues la intención es plasmar lo mejor de cada uno en ella. Por eso, el incluir empleos de corta duración o no en este currículo es una pregunta frecuente, pero que no tiene una respuesta universal. Según especialistas, todo depende del contexto y de cómo este trabajo contribuya o no a su trayectoria profesional.

Rosa María Guzmán, reconocida LinkedIn Top Voice y mentora en empleabilidad, destaca que en ciertos casos puede ser beneficioso mencionarlos, mientras que, en otros, es mejor omitirlos. “Vale la pena si se trató de un contrato para un proyecto puntual, consultorías, o si estaba relacionado con su carrera, pero por razones ajenas a su voluntad y la de la empresa, el área tuvo que cerrarse”, explica.

Por otro lado, Guzmán advierte que hay situaciones en las que es preferible no incluir estas experiencias. “Si renunciaste muy pronto por problemas en la relación, discrepancias en los acuerdos o conflictos éticos, es mejor dejarlo fuera. En caso de que te pregunten, puedes explicar que no lo colocaste porque no aporta algo positivo a tu trayectoria y no quieres hablar mal de la empresa”, sugiere.

Le puede interesar: Homecenter y Alkosto buscan personal para temporada alta: así puede aplicar