Trabajo en diseño y arquitectura: hay cerca de 500 ofertas laborales en el país; estos son los roles requeridos

Las principales ciudades del país concentran ofertas para diseñadores, ingenieros de diseño y arquitectos. Una oportunidad clave para quienes buscan empleo en áreas creativas.

    El sector creativo y de la construcción abre sus puertas a profesionales que buscan un nuevo aire laboral en Colombia. FOTO: GETTY
    Profesionales del diseño y la arquitectura tienen más de 500 oportunidades abiertas para crecer laboralmente. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Encontrar trabajo puede ser un desafío, sobre todo en tiempos en los que la competencia es fuerte y las oportunidades parecen escasas. Sin embargo, el sector del diseño, la arquitectura y las artes gráficas está enviando una señal positiva: hoy hay cerca de 500 vacantes disponibles en todo el país, a través de la plataforma de Magneto Empleos, una noticia que representa un respiro para quienes buscan empleo o desean reinventarse profesionalmente.

De acuerdo con Magneto Empleos, estas ofertas se concentran principalmente en Bogotá (229 vacantes) y Medellín (201), aunque también hay opciones en Cali (40) y Barranquilla (31).

Además, 285 de estas posiciones requieren ser cubiertas con urgencia, lo que aumenta las probabilidades de quienes postulen de manera rápida y estratégica.

Le puede interesar: ¿Quiere trabajar en Bancolombia? La compañía busca más de 460 talentos en Colombia: conozca cómo aplicar

Los perfiles más solicitados

Profesionales del diseño y la arquitectura tienen más de 500 oportunidades abiertas para crecer laboralmente. FOTO: GETTY

Los cargos con mayor demanda en este momento son:

- Diseñador arquitectónico.

- Ingeniero de diseño.

- Coordinadores de diseños estructurales.

Estos roles no solo exigen habilidades técnicas, sino también creatividad, capacidad de trabajo en equipo y dominio de herramientas digitales, aspectos que hoy marcan la diferencia en los procesos de selección.

Ofertas de empleo más destacadas en diseño, la arquitectura y las artes gráficas

Conoce las ofertas de empleo

Diseñador arquitectónico (Cali)

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.940.000.

Responsabilidades:

- Realizar levantamiento arquitectónico de inmuebles para un proyecto específico.

- Ejecutar los esquemas básicos arquitectónicos de los proyectos asignados.

- Ejecutar el proyecto arquitectónico de los proyectos asignados.

- Ejecutar la coordinación de los diseños técnicos, metodología BIM.

- Elaborar y presentar el Presupuesto de cada uno de los proyectos asignados.

- Revisar el presupuesto con la coordinación de los proyectos.

Requisitos y condiciones:

- Formación académica: Profesional en arquitectura.

- Experiencia: 2 años en cargos similares.

- Horario: lunes a viernes (7:30 a. m. – 5:00 p. m.)

Aplique aquí.

Ingeniero de Diseño de Redes Contraincendios (Medellín)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Realizar diseños de redes contra incendios para proyectos de edificación y urbanismo.

- Crear memorias de cálculo conforme a las normativas NSR-10 y NFPA.

- Dar soporte en las actividades de diseño durante el desarrollo de proyectos.

- Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad.

- Realizar revisiones y mejoras continuas en los diseños de redes y sistemas contra incendio.

Lea más: ¿Quiere trabajar en Habi? La proptech tiene 80 ofertas abiertas en Colombia y México

Requerimientos:

- Título profesional en Ingeniería Mecánica o Civil.

- Experiencia general de 3 años y específica de 1 año en diseño de redes contra incendios.

- Conocimiento de normativas NSR-10 y NFPA.

- Manejo de herramientas ofimáticas Revit Autocad.

- Deseable manejo de Autosprink.

Postúlese acá.

Coordinador de Diseños Estructurales (Medellín)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Coordinar y supervisar el desarrollo de diseños estructurales para edificaciones e infraestructura en todas sus etapas.

- Gestionar varios proyectos de manera simultánea asegurando el cumplimiento de plazos costos y calidad.

- Liderar motivar y orientar equipos técnicos fomentando la colaboración y el alto desempeño.

- Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente (NSR-10 ACI AISC entre otras aplicables).

- Revisar y validar cálculos planos memorias y especificaciones técnicas.

- Coordinar con otras áreas de diseño (arquitectura geotecnia hidráulica eléctrica etc.) para asegurar la coherencia del proyecto.

- Implementar buenas prácticas de gestión de proyectos y control de cambios.

- Promover la innovación y la mejora continua en los procesos de diseño.

Requerimientos:

- Ingeniero civil con Especialización o Maestría en Ingeniería civil con énfasis en Ingeniería Estructural.

- Mínimo 8 años de experiencia específica en diseño estructural.

- Dominio avanzado de software de análisis y modelado estructural (MIDAS ETABS SAP2000 SAFE Robot Revit Structure entre otros).

- Conocimiento sólido en normas nacionales e internacionales de diseño.

- Experiencia en diseños sismo-resistentes y proyectos especiales de infraestructura.

Envíe la hoja de vida.

Ingeniero Especialista en Pavimentos (Bogotá)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Diseñar pavimentos rígidos y flexibles para infraestructura vial e industrial.

- Liderar el área de pavimentos y diseño de superficies.

- Acompañar la construcción de proyectos urbanos asegurando el control de materiales.

- Garantizar el cumplimiento de normativas IDU e INVIAS en proyectos de carreteras.

Requerimientos:

- Título de Ingeniero Civil con especialización en pavimentos.

- 8 años de experiencia general y mínimo 3 años de experiencia específica en diseño de pavimentos.

- Conocimiento de normativas de construcción IDU e INVIAS.

- Capacidad para liderar proyectos de infraestructura.

Conozca más detalles acá.

Graphic Designer (Bogotá, Medellín y Barranquilla)

Salario a convenir.

Requisitos:

- Experiencia comprobada de mínimo dos a tres años de experiencia en diseño gráfico, con un portafolio que demuestre tus habilidades.

- Dominio completo del Paquete Adobe Creative Cloud (Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, After Effects, etc.).

- Conocimientos prácticos en herramientas de Inteligencia Artificial para la creación de imágenes y videos (Midjourney, Runway, D-ID, Pika, Firefly u otras).

- Experiencia en el desarrollo de identidades visuales completas (logotipos, manuales de marca).

- Habilidad en la maquetación y diseño de folletos, presentaciones y piezas editoriales (impresas y digitales).

- Experiencia en el diseño de piezas gráficas y contenido animado para redes sociales (videos corporativos y contenido adaptado a diversos formatos).

Conozca también: Trabajo en Tigo: abren convocatoria para asesores comerciales en Bogotá, con buenos pagos y plan carrera

Responsabilidades:

- Creación de Contenido Visual: diseñarás piezas gráficas y contenido visual de alta calidad para redes sociales y otras plataformas, adaptando cada pieza a los distintos formatos.

- Edición y Animación: producirás y editarás videos corporativos y contenidos animados que generen engagement y refuercen la identidad de la marca.

- Uso de IA: aplicarás herramientas de Inteligencia Artificial de forma práctica para optimizar y enriquecer el proceso de creación de imágenes y videos.

- Desarrollo de Marca: trabajarás en el desarrollo de identidades visuales completas, asegurando que cada diseño refuerce la comunicación y estrategia de la marca.

- Colaboración Estratégica: trabajarás de cerca con otros equipos para alinear la visión creativa con los objetivos de las campañas digitales.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Para quienes estén interesados, el camino es sencillo: basta con ingresar a Magneto Empleos, crear un perfil con su hoja de vida actualizada y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia.

Un consejo clave es destacar proyectos previos, conocimientos en programas de diseño y cualquier habilidad adicional que muestre su potencial creativo.

