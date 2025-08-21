Trabajo en diseño y arquitectura: hay cerca de 500 ofertas laborales en el país; estos son los roles requeridos

Encontrar trabajo puede ser un desafío, sobre todo en tiempos en los que la competencia es fuerte y las oportunidades parecen escasas. Sin embargo, el sector del diseño, la arquitectura y las artes gráficas está enviando una señal positiva: hoy hay cerca de 500 vacantes disponibles en todo el país, a través de la plataforma de Magneto Empleos, una noticia que representa un respiro para quienes buscan empleo o desean reinventarse profesionalmente. De acuerdo con Magneto Empleos, estas ofertas se concentran principalmente en Bogotá (229 vacantes) y Medellín (201), aunque también hay opciones en Cali (40) y Barranquilla (31). Además, 285 de estas posiciones requieren ser cubiertas con urgencia, lo que aumenta las probabilidades de quienes postulen de manera rápida y estratégica. Le puede interesar: ¿Quiere trabajar en Bancolombia? La compañía busca más de 460 talentos en Colombia: conozca cómo aplicar

Los perfiles más solicitados

Profesionales del diseño y la arquitectura tienen más de 500 oportunidades abiertas para crecer laboralmente. FOTO: GETTY

Los cargos con mayor demanda en este momento son: - Diseñador arquitectónico. - Ingeniero de diseño. - Coordinadores de diseños estructurales. Estos roles no solo exigen habilidades técnicas, sino también creatividad, capacidad de trabajo en equipo y dominio de herramientas digitales, aspectos que hoy marcan la diferencia en los procesos de selección.

Ofertas de empleo más destacadas en diseño, la arquitectura y las artes gráficas

Diseñador arquitectónico (Cali)

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.940.000. Responsabilidades: - Realizar levantamiento arquitectónico de inmuebles para un proyecto específico. - Ejecutar los esquemas básicos arquitectónicos de los proyectos asignados. - Ejecutar el proyecto arquitectónico de los proyectos asignados. - Ejecutar la coordinación de los diseños técnicos, metodología BIM. - Elaborar y presentar el Presupuesto de cada uno de los proyectos asignados. - Revisar el presupuesto con la coordinación de los proyectos. Requisitos y condiciones: - Formación académica: Profesional en arquitectura. - Experiencia: 2 años en cargos similares. - Horario: lunes a viernes (7:30 a. m. – 5:00 p. m.) Aplique aquí.

Ingeniero de Diseño de Redes Contraincendios (Medellín)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Realizar diseños de redes contra incendios para proyectos de edificación y urbanismo. - Crear memorias de cálculo conforme a las normativas NSR-10 y NFPA. - Dar soporte en las actividades de diseño durante el desarrollo de proyectos. - Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad. - Realizar revisiones y mejoras continuas en los diseños de redes y sistemas contra incendio. Lea más: ¿Quiere trabajar en Habi? La proptech tiene 80 ofertas abiertas en Colombia y México Requerimientos: - Título profesional en Ingeniería Mecánica o Civil. - Experiencia general de 3 años y específica de 1 año en diseño de redes contra incendios. - Conocimiento de normativas NSR-10 y NFPA. - Manejo de herramientas ofimáticas Revit Autocad. - Deseable manejo de Autosprink. Postúlese acá.

Coordinador de Diseños Estructurales (Medellín)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Coordinar y supervisar el desarrollo de diseños estructurales para edificaciones e infraestructura en todas sus etapas. - Gestionar varios proyectos de manera simultánea asegurando el cumplimiento de plazos costos y calidad. - Liderar motivar y orientar equipos técnicos fomentando la colaboración y el alto desempeño. - Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente (NSR-10 ACI AISC entre otras aplicables). - Revisar y validar cálculos planos memorias y especificaciones técnicas. - Coordinar con otras áreas de diseño (arquitectura geotecnia hidráulica eléctrica etc.) para asegurar la coherencia del proyecto. - Implementar buenas prácticas de gestión de proyectos y control de cambios. - Promover la innovación y la mejora continua en los procesos de diseño. Requerimientos: - Ingeniero civil con Especialización o Maestría en Ingeniería civil con énfasis en Ingeniería Estructural. - Mínimo 8 años de experiencia específica en diseño estructural. - Dominio avanzado de software de análisis y modelado estructural (MIDAS ETABS SAP2000 SAFE Robot Revit Structure entre otros). - Conocimiento sólido en normas nacionales e internacionales de diseño. - Experiencia en diseños sismo-resistentes y proyectos especiales de infraestructura. Envíe la hoja de vida.

Ingeniero Especialista en Pavimentos (Bogotá)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Diseñar pavimentos rígidos y flexibles para infraestructura vial e industrial. - Liderar el área de pavimentos y diseño de superficies. - Acompañar la construcción de proyectos urbanos asegurando el control de materiales. - Garantizar el cumplimiento de normativas IDU e INVIAS en proyectos de carreteras. Requerimientos: - Título de Ingeniero Civil con especialización en pavimentos. - 8 años de experiencia general y mínimo 3 años de experiencia específica en diseño de pavimentos. - Conocimiento de normativas de construcción IDU e INVIAS. - Capacidad para liderar proyectos de infraestructura. Conozca más detalles acá.

Graphic Designer (Bogotá, Medellín y Barranquilla)

Salario a convenir. Requisitos: - Experiencia comprobada de mínimo dos a tres años de experiencia en diseño gráfico, con un portafolio que demuestre tus habilidades. - Dominio completo del Paquete Adobe Creative Cloud (Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, After Effects, etc.). - Conocimientos prácticos en herramientas de Inteligencia Artificial para la creación de imágenes y videos (Midjourney, Runway, D-ID, Pika, Firefly u otras). - Experiencia en el desarrollo de identidades visuales completas (logotipos, manuales de marca). - Habilidad en la maquetación y diseño de folletos, presentaciones y piezas editoriales (impresas y digitales). - Experiencia en el diseño de piezas gráficas y contenido animado para redes sociales (videos corporativos y contenido adaptado a diversos formatos). Conozca también: Trabajo en Tigo: abren convocatoria para asesores comerciales en Bogotá, con buenos pagos y plan carrera Responsabilidades: - Creación de Contenido Visual: diseñarás piezas gráficas y contenido visual de alta calidad para redes sociales y otras plataformas, adaptando cada pieza a los distintos formatos. - Edición y Animación: producirás y editarás videos corporativos y contenidos animados que generen engagement y refuercen la identidad de la marca. - Uso de IA: aplicarás herramientas de Inteligencia Artificial de forma práctica para optimizar y enriquecer el proceso de creación de imágenes y videos. - Desarrollo de Marca: trabajarás en el desarrollo de identidades visuales completas, asegurando que cada diseño refuerce la comunicación y estrategia de la marca. - Colaboración Estratégica: trabajarás de cerca con otros equipos para alinear la visión creativa con los objetivos de las campañas digitales. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo aplicar a las vacantes?