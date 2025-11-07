¿Se acabó el oficio de los traductores? Amazon creó aplicación que traduce libros

Kindle Translate es un nuevo servicio para los autores independientes que participan en el programa de publicación directa en Kindle (Kindle Direct Publishing), que ofrece una herramienta económica para traducir sus libros a otros idiomas.

Actualmente en fase beta, Kindle Translate usa la IA para traducir los libros electrónicos entre el español y el inglés y del alemán al inglés. Los autores pueden adaptar las traducciones para los nuevos mercados con otras portadas y precios.

Según Amazon, “todas las traducciones son evaluadas automáticamente en cuanto a precisión antes de la publicación, y son los propios autores quienes pueden elegir si previsualizar dichas traducciones o publicarlas automáticamente”, como indica en una publicación compartida en su blog oficial.

La compañía ha destacado este servicio como una ayuda para llegar a lectores de todo el mundo, que pueden comprar y descargar los libros en la tienda de Amazon.

Otras herramientas de traducción

Las aplicaciones de traducción automática se han convertido en herramientas clave para la comunicación global. Google Translate ofrece traducción de texto, voz, fotos y conversaciones en más de 100 idiomas, con funciones como el modo sin conexión y la traducción instantánea mediante cámara. Su uso es común en viajes y situaciones cotidianas por su facilidad y alcance.

DeepL Translate es reconocido por la precisión y naturalidad de sus traducciones, impulsadas por redes neuronales avanzadas. Aunque solo admite 32 idiomas.

Microsoft Translator, iTranslate y Apple Translate completan la lista de principales opciones. El primero destaca por permitir conversaciones grupales en diferentes idiomas en tiempo real; iTranslate combina traducción de texto y voz con una función de cámara útil para señales o menús; y Apple Translate, integrada en los dispositivos iOS, ofrece procesamiento local y modo sin conexión, priorizando la privacidad del usuario.