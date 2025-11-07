Traficante de ketamina fue detenido en un peaje de Risaralda. ¿Por qué es peligrosa esa sustancia?

La captura de un traficante de ketamina, que viajaba como pasajero en un bus intermunicipal, dejó al descubierto el movimiento clandestino de este medicamento que, aunque es un producto legal, está siendo empleado por los narcos para fabricar drogas sintéticas.
La Dirección de Tránsito de la Policía informó este viernes que la detención se produjo en el corredor vial Popayán – Pereira, en inmediaciones del tramo Andalucía – Ye de Cerritos, en el departamento de Risaralda.
Los uniformados inspeccionaron un bus en el peaje Cerritos III, encontrando que un pasajero de 31 años, proveniente del municipio de Ipiales (Nariño), portaba una maleta sospechosa y una bolsa de tela.
Al revisarla, descubrieron varias cajas del insumo médico, así como una botella plástica de gaseosa reenvasada con el líquido, para un total de 4.000 mililitros de la sustancia, por lo que capturaron a su propietario en flagrancia.
“La ketamina es un medicamento de uso veterinario y anestésico que ha sido desviado por organizaciones criminales para el consumo ilícito, debido a sus efectos alucinógenos y depresores del sistema nervioso central”, dijo la general Claudia Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía.
Y añadió que “la ketamina, aunque tiene un uso médico legal, se ha convertido en una droga de abuso muy peligrosa que los grupos delincuenciales intentan mover por las carreteras. No descansaremos en nuestra labor para cerrarles el paso a estas conductas criminales”.
Para conocer más sobre esta sustancia, EL COLOMBIANO consultó a dos médicos expertos en el tema.