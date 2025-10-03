x

Así terminó el cautiverio de una iguana maltratada en el Valle de Aburrá

Junto al animal de origen prehistórico, en muy mal estado de salud, las autoridades ambientales hallaron también tres tortugas morrocoy.

    La iguana se convirtió en un animal manso, que no huía con la presencia de los humanos, producto de su permanencia en cuativerio por tanto tiempo. FOTO: CORTESÍA AMVA
Redacción El Colombiano
hace 10 minutos
bookmark

Lucía débil, desnutrida, con la piel seca y descamada; tenía varios dedos de las patas mutilados y escasamente se podía mover; su comportamiento estaba totalmente alterado por el cautiverio; su estado de salud, definitivamente estaba comprometido.

Así encontraron los veterinarios a una iguana, la última víctima animal de cautiverio en el Valle de Aburrá que fue rescatada por el personal del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana

“La iguana estaba extremadamente amansada, no corría ni reaccionaba como lo haría un individuo silvestre, lo que evidencia la pérdida de sus conductas naturales”, dijeron los especialistas.

Advirtieron además que este caso refleja el grave impacto de mantener fauna silvestre en cautiverio, algo que, de paso, está prohibido y ocasiona sanciones para quien incurra en la conducta.

De acuerdo con los antecedentes que pudo recavar el personal asistencial, la mencionada iguana había permanecido durante 25 años en una vivienda en la que además tuvieron como “mascotas” por un lustro a tres tortugas morrocoy.

Los cuatro ejemplares fueron entregados finalmente por sus tenedores de manera voluntaria a la autoridad ambiental.

La situación de las tortugas no era muy diferente al de su compañera prehistórica: dos de ellas tenían deformaciones en el caparazón conocidas como piramidismo, producto de una mala alimentación y condiciones inadecuadas de manejo.

Desde el 2024, el CAVR ha recibido más de 130 iguanas por entregas voluntarias e incautaciones y más de 1.800 tortugas morrocoy.

Cautiverio con consecuencias

Si bien tal vez la intención de sus tenedores no era hacerles daño, porque normalmente el ánimo es tener una mascota exótica para mostrar, lo cierto es que los condenaron al sufrimiento que se traduce en la pérdida de

libertad, deterioro físico e imposibilidad de cumplir sus funciones ecológicas. Muchas veces también, esas condiciones conducen a la muerte prematura de los animales.

Según el Área Metropolitana, mientras que en el cuatrienio 2016–2019 rescataron 25.476 animales silvestres, entre 2020 y 2023 fueron 38.096. Para el 2024-2027 se estima que serán 40.000, sin embargo, solo entre 2024 y 2025 ya van 17.207. Es síntesis, entre 40 a 45 rescates al día son atendidos por los tres equipos desplegados en el norte, centro y sur del Aburrá por parte de esta autoridad ambiental.

De acuerdo con Andrés Gómez, coordinador de la Red de Tratamiento de Fauna Silvestre del Área, la mayoría de reportes corresponden a zarigüeyas heridas o atrapadas. Luego siguen los rescates de tortugas (como las morrocoy, hicotea, brasilera) las cuales obedecen principalmente al tráfico, pues el reptil no es originario del Aburrá. Otros animales que más rescatan son las tórtolas y las ardillas.

