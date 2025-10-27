Tragedia en Dabeiba por deslizamiento de tierra deja un muerto y varios desaparecidos

Las fuertes lluvias ocasionaron una tragedia en Urabá. Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba, a casi dos horas del casco urbano, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de una persona y dejó, hasta el momento, tres desaparecidos, tres personas heridas y una cuarta que ya está fuera de peligro. La emergencia habría ocurrido por el desbordamiento de una quebrada, a causa de las lluvias de las últimas horas, que provocó el colapso de al menos una vivienda.

Desbordamiento de la quebrada causa una emergencia en Dabeiba. FOTO: Cortesía

Mario Hernández, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, le informó a EL COLOMBIANO que en el sitio se encuentran trabajando cinco unidades de socorro junto a personal de la administración municipal. A pesar de que el informe oficial es de un muerto, cuatro heridos y tres desaparecidos, según reportes de la comunidad, la cifra podría ser mayor. "En este momento nos encontramos con el ingeniero de Gestión del Riesgo del municipio de Dabeiba con cinco unidades de bomberos. La comunidad manifiesta que hay cinco desaparecidos, un fallecido y dos lesionados. La ambulancia ya bajó con los lesionados y se espera poder acceder al punto principal del derrumbe en aproximadamente una hora y media", señaló el comandante.

Tragedia en Urabá deja un muerto y varios desaparecidos. FOTO: Cortesía

Por su parte, el alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, le confirmó a EL COLOMBIANO que dos personas fueron trasladadas al hospital local, una de ellas llegó sin signos vitales y la otra se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.