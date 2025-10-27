x

Tragedia en Dabeiba por deslizamiento de tierra deja un muerto y varios desaparecidos

Los organismos de socorro se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia e hicieron una petición a la comunidad para extremar las medidas de precaución por las fuertes lluvias.

  • Deslizamiento de tierra causa una tragedia en la vereda El Toro, en el municipio de Dabeiba. FOTO: Cortesía
    Deslizamiento de tierra causa una tragedia en la vereda El Toro, en el municipio de Dabeiba. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 60 minutos
bookmark

Las fuertes lluvias ocasionaron una tragedia en Urabá. Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba, a casi dos horas del casco urbano, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de una persona y dejó, hasta el momento, tres desaparecidos, tres personas heridas y una cuarta que ya está fuera de peligro.

La emergencia habría ocurrido por el desbordamiento de una quebrada, a causa de las lluvias de las últimas horas, que provocó el colapso de al menos una vivienda.

Mario Hernández, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, le informó a EL COLOMBIANO que en el sitio se encuentran trabajando cinco unidades de socorro junto a personal de la administración municipal. A pesar de que el informe oficial es de un muerto, cuatro heridos y tres desaparecidos, según reportes de la comunidad, la cifra podría ser mayor.

“En este momento nos encontramos con el ingeniero de Gestión del Riesgo del municipio de Dabeiba con cinco unidades de bomberos. La comunidad manifiesta que hay cinco desaparecidos, un fallecido y dos lesionados. La ambulancia ya bajó con los lesionados y se espera poder acceder al punto principal del derrumbe en aproximadamente una hora y media”, señaló el comandante.

Por su parte, el alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, le confirmó a EL COLOMBIANO que dos personas fueron trasladadas al hospital local, una de ellas llegó sin signos vitales y la otra se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

“Acá al hospital ya ingresaron dos personas, una falleció en el momento del ingreso y la otra está siendo atendida y y está, pues, me dicen acá los médicos que fuera de peligro. Las ambulancias volvieron a salir hacia el sector, es una zona rural a una hora del casco urbano por una vía muy deteriorada por los aguaceros. Desde las cuatro de la mañana enviamos maquinaria para habilitar el paso. Nos reportan que bajarán tres heridos más y que continúan tres personas desaparecidas”, indicó el mandatario.

Por el momento, los organismos de socorro se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia e hicieron una petición a la comunidad para extremar las medidas de precaución ante posibles nuevos deslizamientos.

“Hay varios derrumbes, pero nosotros mandamos maquinaria desde las cuatro de la mañana y están, pues, las máquinas tratando de darle vía a las ambulancias”, afirmó el alcalde de Dabeiba.

