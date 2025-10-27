Tragedia en Dabeiba por deslizamiento de tierra deja un muerto y varios desaparecidos

Las fuertes lluvias ocasionaron una tragedia en Urabá. Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba, a casi dos horas del casco urbano, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de una persona y dejó, hasta el momento, tres desaparecidos, tres personas heridas y una cuarta que ya está fuera de peligro.
La emergencia habría ocurrido por el desbordamiento de una quebrada, a causa de las lluvias de las últimas horas, que provocó el colapso de al menos una vivienda.