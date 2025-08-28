Tragedia personal llevó a una mujer a cuidar bebés muertos en su casa: les leía cuentos y veían TV

La polémica estalló en el Reino Unido tras conocerse las denuncias de dos familias en Leeds, una ciudad en Yorkshire del Oeste, contra Amie Upton, directora de la funeraria Florrie’s Army. Según el relato de los padres, la mujer trasladaba los cuerpos de bebés fallecidos a su casa y los mantenía allí durante días, asegurando ofrecer un servicio funerario “personalizado”. El caso salió a la luz luego de que Zoe Ward descubriera en 2021 a su hijo Bleu, fallecido con apenas tres semanas de vida, colocado en una pequeña cuna en la sala de la vivienda de Upton, mientras en la televisión se transmitía la caricatura PJ Masks. “Me di cuenta de que era Bleu y ella me dijo: ‘pasa, estamos viendo dibujos animados’”, relató Ward a la BBC. La madre aseguró que también vio a otro bebé muerto en el sofá y describió la casa como un lugar “mugriento y sucio”.

Un segundo testimonio, de una pareja identificada como Sharon y Paul, indicó que su hija, fallecida en el hospital St. James en 2024, también fue llevada sin autorización a la casa de Upton. La directora les había asegurado que el cuerpo estaba en una funeraria, pero más de una semana después descubrieron que se encontraba en su vivienda y que desprendía un fuerte olor, lo que generó indignación en los padres. Ante las denuncias, Upton defendió su labor en declaraciones al Daily Mail y The Mirror. Explicó que creó Florrie’s Army tras la pérdida de su propia hija en 2017 y que su intención era dar un trato “amoroso y cercano” a los bebés fallecidos. “Sus bebés solo conocían el amor. No se ven enfermeras que les lean un cuento a sus bebés. Yo sí. Sé que siempre hice lo mejor que pude”, dijo. Además, rechazó las acusaciones de insalubridad y aseguró que siempre aplicó medidas de refrigeración.